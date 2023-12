Dalla Roma alla Juventus, scippo da 20 milioni

Calciomercato Roma, i bianconeri hanno deciso di fare sul serio per il giocatore offensivo che si è fatto notare molto bene in Serie A

Gennaio è ormai a un passo e con esso anche il calciomercato invernale in cui la Roma vuole rinforzarsi in vista della corsa alla Champions. Proprio in queste settimane, però, i giallorossi devono stare attenti perché la Juve ha messo gli occhi su un attaccante e potrebbe anche pagare i 20 milioni richiesti dalla società e fare uno sgarbo ai giallorossi. Un problema per Tiago Pinto e Mourinho che hanno una lista della spesa fitta.

Il primo reparto da migliorare è la difesa dove mancano interpreti. Lo stesso Mourinho ha affermato di sperare nell’arrivo di un innesto per il reparto arretrato dove la squadra è più in difficoltà a causa dell’assenza di un titolare come Chris Smalling. L’inglese è alle prese con un infortunio al tendine della coscia dal primo settembre e non sembra migliorare. Per questo motivo il suo ritorno in campo continua a slittare e ora è previsto nel 2024.

Anche in attacco la situazione non è delle migliori con Paulo Dybala che è fermo ai box a causa di un problema fisico al flessore della coscia sinistra. Nella partita con la Fiorentina ha accusato il problema a cui ha cercato di rimediare con un po’ di stretching in campo, ma poi è stato costretto a chiedere il cambio.

Calciomercato Roma, anche la Juventus vuole Gudmundsson

I guai fisici dell’argentino sono stati diversi in questa stagione e Mourinho ha dovuto rinunciare a lui in diverse occasioni. Proprio questi suoi problemi fisici hanno permesso ad Azmoun di farsi notare, con i tifosi giallorossi che hanno scoperto un buon giocatore inizialmente sottovalutato.

Per migliorare l’attacco e nello specifico la zona dietro Lukaku, la Roma ha messo nel mirino diversi profili anche in Serie A. Uno di quelli che piace di più, però, è quello di Albert Gudmundsson che ha già segnato sei gol in questa stagione. L’attaccante del Genoa ha attirato l’attenzione delle big e, come riporta il Corriere dello Sport, anche la Juventus si è unita alla corsa di Roma e Napoli, principali interessate. Il costo del cartellino è di 20 milioni e i bianconeri potrebbero anche sferrare l’assalto nonostante i tanti nomi nel mirino.