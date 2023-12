Friedkin senza scelta: “Autorinnovo” per Mourinho

Mourinho è in scadenza di contratto a giugno e i Friedkin stanno pensando se e come prolungare il suo accordo con il portoghese

Il futuro è incerto, non si sa cosa succederà, tanto meno se ti chiami José Mourinho. Il tecnico portoghese è diventato in poco tempo uno degli uomini del calcio italiano più discusso con le sue conferenze stampa sempre al veleno e la sua sete di vittoria che non si placa mai. Nella sua prima esperienza in giallorosso, infatti, ha vinto la Conference League riportando una coppa europea nella bacheca giallorossa.

Le sue dichiarazioni hanno portato spesso la società e se stesso sotto la lente d’ingrandimento del dibattito polemico, che spesso lo ha condannato. Stesso percorso delle federazioni che a volte non hanno gradito le uscite pubbliche dello Special One. L’ultima in ordine cronologico è quella avvenuta prima della sfida col Sassuolo, quando il tecnico ha criticato l’atteggiamento di Berardi e lo stato emozionale dell’arbitro Marcenaro.

Il tutto, però, si è concluso con la replica di Dionisi che ha difeso i suoi calciatori e la sola multa della Procura Federale che ha deciso di non squalificare lo Special One. I soldi dell’ammenda, poi, sono stati devoluti in beneficenza. L’importanza del portoghese però è stata sottolineata dai tifosi della Roma che hanno mandato diversi messaggi di amore al lusitano.

Mourinho, Sabatini: “Sarà un autorinnovo. Spero che i Friedkin si accorgano dell’amore dei tifosi”

Proprio del futuro del tecnico ha parlato un ex dirigente della Roma, molto conosciuto nella Capitale. Si tratta di Walter Sabatini che ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: “Spero che i Friedkin si accorgano dell’amore dei tifosi per poter lavorare ancora insieme e portare a casa dei trofei“.

Poi lo stesso ex direttore sportivo ha parlato proprio del rinnovo dello Special One: “Chi può parlare di Mou? Solo i suoi pari e io non lo sono. Ha una storia lunga, fatta di titoli. Penso che il rinnovo di Mou sarà un autorinnovo“. Poi Walter ha continuato: “È stato più difficile lasciare Roma, la tappa più significativa della mia carriera. Lì ho fatto sei anni, avevo delle responsabilità. Se mi ha pesato? No, casomai mi ha pesato non averla la Roma, quando sono andato via“.

Infine, Sabatini ha parlato anche dei giocatori presenti e passati: “Marquinhos è stato il colpo di cui vado più fiero alla Roma. Ci sono stati anche Benatia, Castan e Salah. Paredes vede la verticalità come pochi, ma per giocare bene ha bisogno di gente che attacca profondità e di tanta corsa intorno a lui. Giocatore molto impegnativo“.