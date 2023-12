Calciomercato Roma, Guardiola brucia tutti: blitz decisivo

Calciomercato Roma, Pep Guardiola mette le mani sul colpo in entrata bruciando l’ampia concorrenza. C’è già stato l’incontro decisivo prima della firma a gennaio.

La Roma è reduce dalla deludente prestazione di Bologna, che le è costata il quarto posto in campionato. La squadra emiliana, guidata da un Thiago Motta sempre più in rampa di lancio, ha strappato i tre punti in casa grazie ad una rete per tempo. I giallorossi sono stati protagonisti di una prova troppo anonima contro una delle squadre rivelazione della stagione in Serie A, come testimonia la posizione in classifica dei felsinei. A fine gara José Mourinho ha parlato anche del calciomercato futuro della Roma, indicando un possibile cambio di rotta repentino.

Il tecnico portoghese, che ha aperto ufficialmente le porte ad un rinnovo con la Roma, ha anche parlato delle difficoltà sul mercato per Tiago Pinto. In vista della sessione di calciomercato invernale le attenzioni della dirigenza giallorossa dovranno essere nuovamente rivolte al rispetto del Fair Play Finanziario, altro aspetto su cui Mourinho è uscito allo scoperto. Lo Special One ha anche parlato di un’inversione di tendenza sul fronte del mercato in entrata, con la Roma che dovrebbe puntare più su giovani di belle speranze piuttosto che calciatori già formati che non hanno margini di miglioramento.

Calciomercato Roma, pole position Guardiola per Barco: incontro in sede con gli agenti

A proposito di giovani prospetti la Roma, ma non solo, è stata accostata al profilo di Valentin Barco, terzino sinistro classe 2004 in forza al Boca Juniors. Il giovane laterale argentino sembra finito nel mirino di tanti grandi club del vecchio continente, ma a spuntarla dovrebbe essere il Manchester City di Guardiola.

Il laterale diciannovenne sembra pronto al grande passo continentale già a gennaio. Sul calciatore pende una clausola d’uscita da 10 milioni di euro, che fa gola a tanti club in Europa. Accostato sia alla Roma che all’Inter e la Juve in Serie A, anche in Liga ci sono molte squadre alla finestra. Ma, secondo quanto svelato dal sito Footballtransfers.com, gli agenti del calciatore hanno già visitato la sede del Manchester City. In caso di fumata bianca a gennaio il terzino potrebbe essere girato in prestito al Leicester.