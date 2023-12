Mondiale per club, è uno scandalo: nota UFFICIALE e bufera FIFA

Mondiale per club, spunta il comunicato che inchioda la FIFA. La nota ufficiale fa scoppiare un bufera intorno alla nuova competizione globale.

Scoppia una vera e propria bufera che coinvolge la FIFA in merito all’organizzazione del Mondiale per club. Nella giornata di ieri la federazione internazionale ha ufficializzato il calendario del nuovo Mondiale per club, la cui formula aveva già sollevato più di qualche malumore anche ai tifosi della Roma. La prima edizione del Mondiale prenderà il via il 15 giugno 2025 e durerà circa un mese intero, con la finalissima programmata il 13 luglio 2025. La calendarizzazione del torneo ha scatenato un attacco duro nei confronti della FIFA guidata da Gianni Infantino.

Il nuovo Mondiale per club è stato fortemente voluto dal numero uno della FIFA e debutterà nell’estate del 2025. Saranno trentadue le squadre che parteciperanno alla nuova competizione, con un criterio che conterà solo il cammino in Champions League per le squadre europee. Decisione che di fatto taglia fuori la Roma, seppure i giallorossi abbiano il decimo coefficiente UEFA dopo le ultime due stagioni a guida José Mourinho. Ora ad alzare un polverone ufficiale contro il massimo organo del calcio mondiale, ci ha pensato il duro comunicato della FIFpro.

Mondiale per club, duro attacco della FIFpro: nota ufficiale contro la FIFA

L’associazione mondiale dei calciatori usi toni aspri contro la decisione di calendario della FIFA. Ecco quanto si legge nella nota ufficiale: “La decisione del Consiglio FIFA di programmare la prima edizione della Coppa del mondo per club FIFA a 32 squadre tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025 senza implementare ulteriori misure di salvaguardia del carico di lavoro dei giocatori dimostra una mancanza di considerazione per la salute mentale e fisica dei giocatori partecipanti, così come un disprezzo per la loro vita personale e familiare.”

Il duro attacco prosegue: “Le estreme pressioni mentali e fisiche al culmine del gioco sono la principale preoccupazione dei giocatori che partecipano a più competizioni per club e nazionali, portando a stanchezza, lesioni fisiche, problemi di salute mentale, prestazioni ridotte e rischi per la longevità della carriera. Questi hanno ripetutamente espresso preoccupazione per l’aumento del carico di lavoro ai rispettivi sindacati nazionali.”

Una presa di posizione durissima da parte dell’associazione mondiale dei calciatori, che getta nella bufera la FIFA. Vedremo se arriverà una risposta dalla federazione internazionale.