Playoff Europa League: sorteggio da incubo per la Roma

Sorteggio playoff Europa League per la Roma di Mourinho. La squadra giallorossa dovrà affrontare la doppia sfida europea contro una delle avversarie retrocesse dalla Champions League.

Quest’oggi la Roma conoscerà l’avversaria retrocessa dalla Champions da affrontare nei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra giallorossa è arrivata seconda nel girone G della competizione europea, dopo i passi falsi decisivi in trasferta contro Slavia Praga e Servette. Ora la squadra guidata da José Mourinho, reduce dalla deludente sconfitta di Bologna, scoprirà tramite l’urna UEFA di Nyon quale squadra retrocessa dalla massima competizione dovrà affrontare nel suo cammino europeo.

Alle ore 13 da Nyon l’urna europea svelerà gli accoppiamenti per i playoff di Europa League. La formula della competizione prevede il turno dei sedicesimi di finale per le seconde classificate nei gironi. La Roma non è riuscita a scavalcare lo Slavia Praga, che ha centrato gli ottavi di finale al pari dell’Atalanta di Gasperini. I giallorossi invece dovranno affrontare una doppia sfida in più delle capoliste europee, con lo scontro con le terze classificate nei gironi di Champions League. Anche il Milan è sceso in Europa League, ma le squadre dello stesso paese ancora non si possono incrociare nel tabellone.

Playoff Europa League, simulazione sorteggio per la Roma: spunta il Galatasaray

Oltre ai rossoneri le insidie più evidenti sono rappresentate dal Benfica, il Feyenoord, il Lens ed il Galatasaray. Sono scese dalla Champions League anche Shakhtar Donetsk, Young Boys e Braga, avversari ostici ma sulla carta più abbordabili per la Roma di Mourinho.

La simulazione che abbiamo effettuato prima del verdetto ufficiale vede la Roma pescare i turchi del Galatasaray. Sarebbe una doppia sfida decisamente complicata per la squadra guidata da José Mourinho, con i giallorossi di Istanbul che sono riusciti a sbarazzarsi della concorrenza del Manchester United che ha chiuso all’ultimo posto il girone di Champions League. Il verdetto ufficiale del sorteggio si avrà alle ore 13 dall’urna UEFA di Nyon, vi aggiorneremo in diretta.