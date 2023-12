Roma-Feyenoord, UFFICIALI date e orario

Roma-Feyenoord, dopo il sorteggio adesso è anche ufficiale la data e gli orari delle due partite contro gli olandesi di Slot. Ecco quando si giocherà

Oggi la Roma dall’urna ha pescato il Feyenoord, squadra incrociata diverse volte nel corso di queste stagioni e che evoca bei ricordi. Ma sappiamo che il passato non centra nulla, e si deve guardare solamente al futuro. E questo dice un altro doppio confronto con la squadra di Slot che potrebbe davvero decidere le sorti di un’intera stagione.

La Roma deve preparare al meglio la partita, pensando solamente a quello che sarà e non pensare a quello che è stato. Sperando ovviamente che gli uomini di Mourinho riescano a piazzare un altro scherzetto, soprattutto dopo i post che gli olandesi nello scorso giugno hanno fatto dopo la finale di Budapest, quella di Europa League, contro il Siviglia.

Roma-Feyenoord, ecco le date

Intanto si potrebbe già iniziare a pensare al viaggio in Olanda, visto che la gara d’andata si giocherà appunto da loro. La Uefa pochi minuti fa infatti ha reso ufficiali le date e gli orari dei due match. E il ritorno sarà all’Olimpico, che sicuramente sarà pieno, pienissimo, e dove non ci potrà entrare davvero nessuno.

Allora, ricapitolando: la sfida di andata è prevista il 15 febbraio alle 18:45, sarà Feyenoord–Roma. Il ritorno invece una settimana dopo, il 22 febbraio, all’Olimpico. Questa volta si gioca di sera: il fischio di inizio infatti è previsto in questo caso alle 21. Insomma, date da segnare in rosso sul calendario, come tutte quelle che riguardano ovviamente le partite della Roma. Ma queste hanno un sapore particolare. Un gusto diverso dalle altre: sfide da dentro o fuori, quelle che indirizzano un’intera stagione. E la Roma, un piccolo vantaggio, minimo, ce lo ha: giocare il ritorno davanti ai propri tifosi è sempre qualcosa che potrebbe essere determinante.