Sorteggio Europa League, UFFICIALE: ecco l’avversaria della Roma

Sorteggio playoff Europa League, la Roma attende il nome della squadra retrocessa dalla Champions League da affrontare. Ecco in diretta l’esito dell’urna di Nyon.

La Roma ha chiuso il girone G di Europa League al secondo posto, dietro lo Slavia Praga. I cechi, al pari dell’Atalanta di Gasperini, hanno così strappato il pass per gli ottavi di finale della competizione europea. I giallorossi invece dovranno affrontare una doppia sfida ulteriore, con i playoff contro una delle retrocesse dai gruppi di Champions League. Ecco il verdetto dell’urna di Nyon in diretta, non mancano insidie per la squadra allenata da José Mourinho.

Tra le terze classificate e retrocesse dalla Champions League spiccano i nomi di Benfica, Feyenoord e Galatasaray come avversari più ostici. Anche il Milan di Pioli è scalato in Europa League, ma in questa fase non possono esserci incroci tra la stessa nazionalità. Attenzione all’opzione Lens, matematicamente l’opzione più probabile per la Roma di Mourinho, visto che i francesi non potranno affrontare Marsiglia, Rennes e Tolosa che sono teste di serie come i giallorossi. C’è anche il Braga, oltre a Shakhtar Donetsk e Young Boys tra l’elenco dei possibili abbinamenti per la squadra guidata da José Mourinho. Già agli ottavi di finale, oltre all’Atalanta figurano grandi squadre come Liverpool, Villarreal, West Ham e Bayer Leverkusen.

Playoff Europa League, fiato sospeso Roma: la diretta del sorteggio da Nyon

Le sfide si terranno il 15 febbraio ed il 22, la squadra giallorossa giocherà la sfida di ritorno in casa i quanto testa di serie nei playoff. Ecco quale avversario dovrà affrontare la Roma per qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League. Ecco gli abbinamenti dei sedicesimi di finale sulla strada verso la finalissima di Dublino.

PLAYOFF EUROPA LEAGUE: LA LISTA UFFICIALE

Feyenoord – Roma

Milan – Rennes

Lens – Friburgo

Young Boys – Sporting CP

Benfica – Tolosa

Braga – Qarabag

Galatasaray – Sparta Praga

Shakhtar – Marsiglia