Un “professore” per Mourinho: colpo in difesa, ritorno clamoroso

Calciomercato Roma, il rebus continua a tenere banco in casa giallorossa. Tiago Pinto sta valutando diverse piste: nuova opzione a sorpresa.

Tempo di riflessioni in casa Roma. Al netto dell’emergenza con la quale i giallorossi si sono presentati al Dall’Ara, la sconfitta patita contro il Bologna ha comunque frenato la corsa al quarto posto di Pellegrini e compagni. Il KO del Dall’Ara è peraltro maturato al cospetto di una diretta concorrente.

Non sono pochi i segnali emersi dal confronto con la compagine di Thiago Motta, a cominciare dagli scricchiolii in fase difensiva. Pur mettendo sul campo la solita verve, il pacchetto arretrato, non adeguatamente supportato dal centrocampo in alcune circostanze, ha prestato il fianco alle fulminee verticalizzazioni dei rossoblu. Proprio la difesa rappresenta il reparto sul quale già da tempo si sono accesi i radar di Tiago Pinto. Il GM della Roma sta infatti monitorando diverse piste grazie alle quali riuscire a consegnare a Mourinho un rinforzo di valore con cui puntellare il reparto. Non sono pochi i nomi finiti nel dossier di Pinto. L’ultimo, in ordine di tempo, è una vecchia conoscenza del campionato di Serie A.

Calciomercato Roma, rispunta la pista Bonucci: la situazione

Secondo quanto evidenziato da Il Corriere dello Sport, nella lista delle possibili candidature in chiave Roma sarebbe finito anche Leonardo Bonucci. Il difensore viterbese, dopo la fine dell’esperienza con la Juventus, è approdato all’Union Berlino in cerca di riscatto.

La sua avventura nella capitale tedesca, però, non è partita col botto, anzi. Fuori dalla Champions League e invischiata nella lotta per non retrocedere, l‘Union Berlino potrebbe valutare un restyling importante dell’organico già a gennaio. Dal canto suo, Bonucci sarebbe intrigato all’idea di ritornare in Serie A. Accostato nei mesi scorsi alla Lazio e alla Fiorentina, l’ex capitano della Juve aprirebbe senza troppe remore le porte ad un suo approdo nella Capitale. Per adesso non risulterebbero dialoghi approfonditi. La Roma, però, studia anche il profilo di Bonucci nel novero delle possibili occasioni.

I pro e i contro dell’operazione sono facilmente intuibili. Giocatore esperto, Bonucci conosce benissimo il campionato di Serie A e non avrebbe bisogno di periodi di adattamento. Il palmares dell’ex difensore della Juve parla per lui. Elogiato in diverse circostanze da Mou, che lo elesse “professore della difesa” insieme a Chiellini, quello del centrale italiano rappresenterebbe sicuramente un innesto d’esperienza. Per il momento, però, la pista che porta a Bonucci non è la più calda. Le attenzioni di Pinto stanno convergendo verso un difensore forte fisicamente. In questo senso si collocano i nuovi sondaggi effettuati per Theate, Solet e Pablo Marì. Inoltre, proprio nel post partita di Bologna, Mourinho ha rivelato di essere pronto ad avviare un progetto che ruoti attorno a calciatori giovani, piuttosto che su giocatori d’esperienza. Ad ogni modo, staremo a vedere se ed eventualmente in quale direzione ci saranno aggiornamenti sull’argomento.