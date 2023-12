Calciomercato Roma, rivoluzione totale: bocciata mezza rosa

Calciomercato Roma, dopo le parole di José Mourinho può arrivare una rivoluzione totale nella rosa giallorossa. Sono dieci i calciatori in rotta d’uscita da Trigoria.

Si avvicina il mese di gennaio e con esso l’apertura della sessione di calciomercato invernale per Tiago Pinto. La Roma è reduce dalla dura sconfitta di Bologna, che è costata il quarto posto in classifica alla squadra giallorossa. Oltre alla deludente prestazione, con la squadra di Mourinho falcidiata dalle assenze per squalifiche ed infortuni, hanno fatto rumore le parole del tecnico a fine gara. Il portoghese ha aperto le porte ad un futuro a Roma, nonostante il contratto in scadenza a giugno, e dettato una nuova linea in chiave calciomercato per la squadra giallorossa.

José Mourinho ha auspicato una vera e propria rivoluzione in casa Roma in ottica futura. Rivoluzione che per forza di cose passerà anche dalle manovre di Tiago Pinto, responsabile del calciomercato per la squadra giallorossa. Lo Special One non ha usato mezzi termini, indicando l’inversione di tendenza in ottica nuovi arrivi, meglio se giovani e di prospettiva piuttosto che calciatori già fatti e senza margini di miglioramento. E, secondo gli addetti ai lavori, dopo l’annuncio del tecnico portoghese, può arrivare un’importante epurazione in casa giallorossa, con ben dieci calciatori in bilico in vista del calciomercato futuro.

Calciomercato Roma, epurazione dopo le parole di Mourinho: dieci giocatori in bilico

A ricamare il punto della situazione in uscita ci ha pensato il ‘Corriere dello Sport’, che ha indicato con il termine ‘Special Revolution‘ i tanti profili in rotta d’uscita dalla Roma. Si parte dai calciatori in scadenza di contratto, come Rui Patricio e Spinazzola, passando per Chris Smalling, lontano dai campi da inizio settembre.

Con le valigie in mano ci sarebbero anche i terzini destri, Karsdorp e Celik, oltre agli ultimi arrivati a centrocampo. Parliamo di Renato Sanches, clamorosamente sostituito dopo pochi minuti a Bologna, e Houssem Aouar. Oltre a questo elenco si vanno ad aggiungere tre incognite, che riguardano il futuro di capitan Pellegrini, tra i peggiori nelle ultime uscite della Roma. Oltre ad Andrea Belotti e Stephan El Shaarawy.