Rinnovo Mourinho, gelo Friedkin: doppio incrocio decisivo

José Mourinho è uscito pubblicamente allo scoperto aprendo le porte al rinnovo di contratto con la Roma. Ecco la decisione della proprietà Friedkin, che attende risposte sul campo.

Il futuro di José Mourinho è ancora oggi un tema caldissimo in casa Roma. Dopo la cocente sconfitta rimediata sul campo del Bologna il tecnico portoghese, in scadenza di contratto a giugno, ha sganciato una vera e propria bomba in tema di rinnovo. L’allenatore della Roma ha aperto le porte, come mai prima d’ora, alla firma sul rinnovo dell’accordo che è in scadenza nel prossimo giugno. Mou ha anche invitato la società a muovere i primi passi in tal senso, per evitare di prendere decisioni sul proprio futuro professionale a ridosso della scadenza di giugno, ma i Friedkin avrebbero fissato altre priorità per le prossime settimane.

La Roma è reduce dalla pessima prestazione di Bologna, dove la squadra di casa ha avuto la meglio per 2-0 contro i giallorossi. La classifica ora vede la squadra guidata da José Mourinho stazionare all‘ottavo posto della Serie A, a meno tre punti dalla zona Champions League. Dopo il passo falso in terra emiliana lo Special One è uscito allo scoperto, come mai prima d’ora, sul tema del rinnovo contrattuale in casa giallorossa. In caso di prolungamento del contratto tra il tecnico portoghese e la squadra giallorossa, sarebbe la prima volta che l’esperienza in panchina di Mourinho dura più di tre anni. Solo nel Chelsea lo Special One ha allenato per cinque anni, ma in due momenti distinti.

Futuro Mourinho, fase di stallo per i Friedkin: decisivo il mese di febbraio

Secondo quanto evidenzia la ‘Gazzetta dello Sport’, per ora la proprietà Friedkin non avrebbe intenzione di parlare di rinnovi contrattuali. La famiglia statunitense vuole infatti risultati sul campo, con la Roma di Mourinho attesa da un ciclo terribile di partite in campionato. Da sabato sera, quando all’Olimpico arriverà il Napoli, passando per Juventus, Atalanta e Milan. Nelle prossime giornate i giallorossi si giocano tutto in chiave corsa al quarto posto.

Secondo il quotidiano sportivo i Friedkin avrebbero preso tempo, gelando la richiesta pubblica del tecnico portoghese. I discorsi su un eventuale rinnovo di Mourinho verrebbero così spostati a febbraio, con il doppio incrocio europeo – ancora una volta con il Feyenoord– decisivo anche in questo verso.