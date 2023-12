Dal Napoli alla Roma, a gennaio lo cacciano via

A caccia di rinforzi difensivi, la Roma ha ricevuto l’assist giusto sul calciomercato: vogliono venderlo a gennaio

Avversari sul campo il 23 dicembre allo Stadio Olimpico, Roma e Napoli sono chiamate ad incrociare i propri destini anche in sede di calciomercato. Impegnate nella lotta per un piazzamento in zona Champions League, le due squadre sono chiamate ad operazioni importanti, sia in entrata, sia in uscita.

Contraddistinto da una forte rivalità in campo e sugli spalti, l’antico Derby del Sole ha spesso regalato svolte inattese anche a livello di campagna trasferimenti, sia per alcune operazioni dirette tra i club, sia per l’entrata in rotta di collisione per obiettivi comuni.

Calciomercato Roma, Maatsen in vendita: c’è anche il Napoli

Per quanto riguarda il secondo scenario, l’ultimo nome accostato ad entrambe le squadre italiane è quello di Ian Maatsen. Nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato di un possibile scambio con Zeki Celik. Dopo l’ennesimo infortunio di Reece James, il Chelsea ha bisogno di rinforzi sulla fascia destra, ma non ha ancora preso decisioni in merito. La scelta definitva, secondo 90min.com, riguarda invece la cessione del giovane terzino sinistro già a gennaio.

Sfruttando gli interessamenti di Borussia Dortmund, Manchester City, West Ham e dei due club italiani, i ‘Blues’ hanno dato il via libera alla partenza del 21enne olandese, fissando tuttavia una condizione precisa. Bisognosa di soldi per iniziare a rientrare nei parametri del fair play finanziario della Premier, la dirigenza londinese sta spingendo per una cessione a titolo definitivo. Un sentiero che potrebbe rivelarsi intricato per Tiago Pinto, che vorrebbe impostare un discorso in prestito con diritto di riscatto.

A men che non si riesca a piazzare già a gennaio Leonardo Spinazzola. In scadenza il 30 giugno del 2024, l’esterno giallorosso ha offerte dall’Arabia, ma negli ultimi giorni dalla Turchia si è tornato a parlare anche dell’ipotesi Galatasaray.