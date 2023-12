Roma-Napoli, doppio recupero per Mourinho: novità in difesa

Roma-Napoli, si avvicina lo scontro diretto dello stadio Olimpico. In vista del big match di sabato José Mourinho ritrova diverse pedine a disposizione in casa giallorossa.

Reduce dalla dolorosa sconfitta in casa del Bologna, la Roma è attesa dallo scontro interno con il Napoli di Mazzarri. La squadra partenopea, che scenderà in campo stasera per gli ottavi di Coppa Italia, è reduce dalla vittoria di misura contro il Cagliari. In classifica le due squadre sono separate da due punti, con i campani avanti. La sfida dell’Olimpico sarà la prima di un ciclo delicatissimo per la squadra giallorossa, che confida di avere più calciatori possibili a disposizione nelle prossime settimane.

Dopo la disfatta di Bologna, con la squadra rossoblù che ha surclassato la Roma al Dall’Ara, i giallorossi cercano riscatto contro il Napoli di Walter Mazzarri. Dopo i partenopei la squadra di Mourinho affronterà in trasferta la Juventus, prima di sfidare Atalanta e Milan in campionato. Una serie di partite decisamente temibile per la squadra giallorossa, chiamata all’impresa per restare agganciata alla corsa al quarto posto in classifica. Tanto dipenderà dalle condizioni fisiche dei calciatori, aspetto su cui è tornato a parlare lo stesso Mourinho dopo la sconfitta in terra emiliana, lanciando un allarme sulle condizioni di Gianluca Mancini.

Verso Roma-Napoli, Mourinho ritrova forze fresche: Mancini deve stringere i denti

Il pacchetto difensivo della Roma è orfano da inizio settembre di Chris Smalling. Nelle prime due stagioni a guida Mourinho il centrale britannico è stato uno dei punti fermi tra i giallorossi, mentre quest’anno il suo apporto è stato nullo. Per quel che riguarda Mancini l’allarme è scattato dopo che Mou ha parlato della pubalgia che sta affliggendo il difensore ex Atalanta.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Tempo’, il numero 23 giallorosso dovrebbe stringere i denti e scendere in campo per Roma-Napoli. José Mourinho ritroverà tra i titolari Romelu Lukaku, fuori a Bologna per squalifica. Torna anche Zalewski che potrebbe vincere il ballottaggio con Spinazzola sulla corsia di sinistra. Sempre più vicino al ritorno tra i convocati invece c’è Marash Kumbulla, che da tempo è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe sedersi in panchina sabato sera.