Nuovo infortunio Roma, Mourinho lancia l’allarme

Bologna-Roma, José Mourinho ha parlato dopo la sconfitta del Dall’Ara. Il tecnico giallorosso ha lanciato un nuovo allarme infortunio in vista delle prossime gare.

Piove sul bagnato in casa Roma dopo la sconfitta del Dall’Ara. Il Bologna si è imposto per 2-0 sulla squadra giallorossa, che ha perso il quarto posto in classifica. Una prestazione troppo anonima per la squadra guidata da José Mourinho, che al termine della gara ha commentato quanto successo al Dall’Ara, sganciando anche una bomba sul rinnovo con la Roma. Il tecnico portoghese ha parlato anche del cambio di Renato Sanches, e lanciato un nuovo allarme dall’infermeria in vista delle prossime gare dei giallorossi.

La Roma cade in casa del Bologna, che stacca in classifica i giallorossi e si gode il quarto posto momentaneo in solitaria. La squadra guidata da José Mourinho scivola così in settima posizione, ed in vista ci sono altre due sfide delicatissime prima della fine dell’anno. I giallorossi affronteranno prima il Napoli di Mazzarri allo stadio Olimpico, poi andranno a fare visita alla Juventus a fine dicembre. Nella sconfitta odierna mancavano diverse pedine titolari per il tecnico portoghese, che ha dovuto fare a meno del tandem offensivo Dybala-Lukaku. L’attaccante argentino dovrebbe tornare in campo ai primi di gennaio, e ieri è arrivata anche la tegola Aouar a centrocampo per Mourinho.

Bologna-Roma, infortunio Mancini: l’annuncio ufficiale di Mourinho

Il tecnico portoghese è uscito allo scoperto ai microfoni Dazn dopo Bologna-Roma. José Mourinho ha prima chiesto scusa a Renato Sanches, sostituito dopo appena 18 minuti dal suo ingresso in campo. In seguito lo Special One ha annunciato pubblicamente la sua volontà di rinnovare con la squadra giallorossa, facendo anche un punto su un nuovo infortunio.

Parliamo delle condizioni fisiche di Gianluca Mancini, sostituito sul finale di gara da Zeki Celik. Il difensore giallorosso, che aveva riposato in Europa League, deve fare i conti con una condizione fisica precaria in vista delle prossime e decisive sfide. José Mourinho ha lodato la sua dedizione in campo, lanciando un allarme ufficiale sulle sue condizioni. Così il portoghese ha parlato del numero 23 dopo Bologna-Roma: “Mancini è in grande difficoltà, sta giocando con una pubalgia molto forte. Gioca perché vuole giocare, perché la squadra ha bisogno di lui, è un esempio.“