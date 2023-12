Calciomercato Roma, colpaccio dal Real Madrid: firma low cost

Calciomercato Roma, dalla Spagna si accende una pista in casa Real Madrid in vista di gennaio. Il rinforzo può arrivare con la firma low cost per i giallorossi.

Il calciomercato invernale è dietro l’angolo, con l’apertura ufficiale prevista il 2 gennaio del prossimo anno. La Roma nelle ultime due gare dell’anno solare è attesa da due sfide estremamente delicate. La prima, sabato sera allo stadio Olimpico, contro il Napoli di Mazzarri. La seconda sabato 30 dicembre, in casa della Juventus di Allegri. Dopo la sconfitta di Bologna ha parlato senza filtri José Mourinho, uscendo ufficialmente allo scoperto sul tema del rinnovo ed indicando anche la via in ottica calciomercato.

In attesa del big match di sabato sera, con la Roma e il Napoli che vogliono cancellare i recenti passi falsi, si accende una pista dalla Spagna in vista del calciomercato invernale. Dopo la sconfitta di Bologna José Mourinho ha parlato di una nuova filosofia sul mercato, che potrebbe puntare più sui giovani che su calciatori senza margini di crescita. Al netto della circostanza della sconfitta del Dall’Ara, sono tanti i calciatori che potrebbero ritrovarsi con le valigie in mano nei prossimi giorni a Trigoria. E sul fronte delle entrate si accende una pista che punta al Real Madrid di Ancelotti, con la soluzione low cost in corsia per Mourinho.

Calciomercato Roma, dalla Spagna si accende la pista Vazquez: è in scadenza con il Real Madrid

Sia sulla fascia di destra, che su quella mancina, tante cose potrebbero cambiare a gennaio in casa Roma. Sull’out di sinistra è in scadenza di contratto Leonardo Spinazzola, e non è escluso un addio anticipato per fare cassa. Situazione analoga, ma corsia opposta, sulla fascia di destra del Real Madrid, dove non è ancora arrivato il rinnovo di Lucas Vazquez.

Il laterale spagnolo può giocare a tutta fascia ed il suo contratto con i Blancos è in scadenza a giugno 2024. Secondo quanto rilancia in Spagna il sito ElNacional.cat, la Roma di Mourinho è pronta a fiondarsi su Vazquez già a gennaio. L’esterno arriverebbe in giallorosso con una firma low cost, e potrebbe aprire le porte alla partenza di uno tra Celik e Karsdorp.