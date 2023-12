Calciomercato Roma, mossa Juve e addio Belotti

Una vera e propria rivoluzione interesserà la rosa della Roma tra gennaio e giugno e i giallorossi valutano offerte anche per Andrea Belotti

In attesa del ritorno di Tammy Abraham e del pieno recupero di Paulo Dybala, la Roma ha nel reparto d’attacco il suo fiore all’occhiello. Romelu Lukaku, come era facile prevedere, si è rivelato l’innesto più azzeccato della scorsa campagna trasferimenti e con il ritorno dell’attaccante inglesi gli spazi per Andrea Belotti rischiano di ridursi ulteriormente nel 2024.

Nei giorni scorsi, non a caso, abbiamo raccolto informazioni sulla possibile cessione di Belotti. Arrivato a parametro zero nell’estate del 2022, il Gallo potrebbe portate in dote alle casse giallorosse una plusvalenza importante. Sulle sue tracce, come detto, ci sono Fiorentina, Genoa, Brentford e Fulham, ma non solo.

Calciomercato Roma, Juve decisiva per l’addio di Belotti

Negli ultimi giorni dal Brasile sono giunte indiscrezioni in merito ad un interessamento del Palmeiras per l’attaccante 30enne. In cerca di un nuovo bomber per festeggiare la vittoria del campionato e rimanere ai vertici anche la prossima stagione, il club paulista ha messo nel mirino anche Kaio Jorge.

Secondo quanto raccolto da calciomercato.it, tuttavia, la Juventus e il giocatore non hanno intenzione di terminare in anticipo l’esperienza in prestito al Frosinone. Una situazione che potrebbe dunque portare la dirigenza brasiliana ad effettuare nuovi sondaggi per l’ex punta del Torino. Fermo restando che la Roma è orientata a prendere in considerazione principalmente offerte a titolo definitivo, resta da vedere se la destinazione sudamericana sia o meno di gradimento a Belotti e alla sua famiglia.