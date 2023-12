Mourinho perde i pezzi, UFFICIALE: doppia assenza

José Mourinho perde due pedine in casa Roma, la comunicazione ufficiale è già arrivata. Il tecnico giallorosso dovrà fare i conti con una doppia assenza a stretto giro di posta.

La Roma di José Mourinho tornerà in campo sabato sera, allo stadio Olimpico contro il Napoli. La squadra campana, guidata da Walter Mazzarri, è reduce dalla batosta interna in Coppa Italia. Ieri sera il Frosinone ha vinto per 4-0 in casa partenopea, ed entrambe le squadre vorranno rialzare la testa in vista del big match. I giallorossi sono reduci dalla pesante sconfitta di Bologna, costata il quarto posto in classifica. José Mourinho fa la conta delle assenze a Trigoria in vista dello scontro diretto, ed arriva la comunicazione ufficiale che annuncia una doppia assenza in futuro.

Sabato sera Roma e Napoli scenderanno in campo allo stadio Olimpico, per l’ultima gara casalinga dei giallorossi dell’anno solare. Solo due lunghezze separano le squadre in classifica, con la squadra campana avanti alla Roma. Entrambe le formazioni avranno voglia di cancellare l’ultima sconfitta, ed entrambe dovranno fare i conti con le assenze. Il Napoli ha perso Elmas, a causa di una lesione muscolare e prima il terzino Olivera. Ma è ancora più affollata l’infermeria di José Mourinho, che nelle ultime ore non ha potuto lavorare con Mancini e Cristante, out nell’allenamento a Trigoria.

Mourinho perde Aouar e Ndicka per la Coppa d’Africa: elenco ufficiale dei pre convocati

I due calciatori restano in dubbio in vista dello scontro diretto di sabato sera. Mentre, in vista del nuovo anno, la Roma di José Mourinho dovrà fare i conti con una doppia assenza ufficiale. In queste ore sono state comunicate ufficialmente le liste dei pre convocati per la Coppa d’Africa, in programma dal 13 gennaio all’11 febbraio in Costa d’Avorio.

Sono due i calciatori giallorossi che parteciperanno al torneo continentale. Parliamo di Evan Ndicka, per la nazionale ivoriana e Houssem Aouar, centrocampista titolare dell’Algeria. Entrambi i calciatori sono stati inseriti ufficialmente nell’elenco dei pre convocati in vista della Coppa d’Africa, con la Roma che di conseguenza potrebbe accelerare sul mercato per pescare un nuovo difensore. La partenza a gennaio dell’ivoriano, oltre all’assenza di Smalling, rende la coperta troppo corta per Mourinho.