Roma-Napoli, emergenza Mourinho: out due titolarissimi

Roma-Napoli, José Mourinho a rischio emergenza totale in vista del big match dello stadio Olimpico. Due titolarissimi out a Trigoria, non si sono allenati con i compagni.

La Roma ha ripreso a lavorare a Trigoria in vista della sfida al Napoli, sabato sera allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa è chiamata a reagire dopo la deludente prestazione di Bologna, mentre quella partenopea è stata schiantata ieri sera in casa dal Frosinone. I ciociari si sono imposti per 4-0 allo stadio Maradona, strappando a sorpresa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Due squadre vogliose di riscatto si affronteranno tra tre giorni all’Olimpico, con José Mourinho che deve fare i conti con una doppia grave assenza a Trigoria nelle scorse ore.

Meno tre a Roma-Napoli, ultima gara in casa dei giallorossi del 2023. La squadra guidata da José Mourinho, complice la sconfitta rimediata in casa del Bologna, ha salutato il quarto posto in classifica. Ora i giallorossi sono scivolati all’ottava piazza della Serie A, a meno due punti proprio dal Napoli di Mazzarri. Non mancheranno motivazioni alla squadra campana, ieri sera strapazzata dalla sorpresa Frosinone di Di Francesco. In attesa della sfida che si preannuncia incandescente allo stadio Olimpico, il tecnico della Roma deve fare i conti con una doppia tegola in queste ore.

Roma-Napoli, doppio allarme per Mourinho: out Mancini e Cristante a Trigoria

Dopo la festa di Natale andata in atto ieri sera, quest’oggi la Roma è tornata in campo a Trigoria per preparare la sfida al Napoli, in programma sabato sera. Si sono allenati con il resto della squadra Lorenzo Pellegrini e Renato Sanches, al pari di Kumbulla che vede il ritorno tra i convocati sempre più vicino. Ma il tecnico portoghese deve fare i conti con due assenze pesanti dal centro sportivo giallorosso.

Non hanno preso parte all’allenamento odierno Gianluca Mancini e Bryan Cristante. José Mourinho, nel post partita di Bologna-Roma, aveva lanciato l’allarme pubalgia per il difensore giallorosso. Il numero 23 non si è allenato in gruppo ed ora la sua presenza resta in dubbio. Neanche il centrocampista si è visto a Trigoria e, considerato il fatto che potrebbe giocare anche in difesa, la sua assenza preoccupa in vista della sfida di sabato sera.