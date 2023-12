Operazione e stop UFFICIALE di 4 mesi: salta la Roma

Operazione e stop ufficiale: adesso non ci sono più dubbi. Salta la Roma e non solo. Rimarrà fermo per almeno 4 mesi

Diciamo che se per la Roma per quanto riguarda gli infortuni il momento è quello che tutti noi conosciamo, forse, e ribadiamo forse, c’è un’altra squadra in Serie A che sta passando un momento forse più nero di quello di Mou. Certo, lo Special One per la gara di sabato contro il Napoli dovrà rinunciare a Dybala e a Smalling sicuro, e anche Mancini, visto che lo stesso non si è allenato con il resto dei compagni, rimane a rischio. Insomma, una bella gatta da pelare per il portoghese.

Ma, tornando al discorso precedente, quello che è successo nel Milan proprio in questa stagione è davvero incredibile anche da spiegare. Sono diversi infatti i problemi muscolari per la squadra di Pioli. L’ultimo in ordine di tempo è stato Okafor, a rischio per la gara contro la Roma del prossimo gennaio, e poco prima, nello stesso match, era toccato a Pobega. Lui non ci sarà di sicuro.

Operazione per Pobega, fuori 4 mesi

Il centrocampista infatti, così come da comunicato ufficiale apparso sul sito del Milan, è stato sottoposto oggi ad un intervento chirurgico. “AC Milan comunica che oggi il giocatore Tommaso Pobega si è sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro. L’operazione, eseguita oggi in Finlandia dal chirurgo Lasse Lempainen, alla presenza del medico di AC Milan Dario Donato, è perfettamente riuscita. La stima dei tempi di recupero è di quattro mesi”.

Se ne riparlerà tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile quindi per Pobega, che contro i giallorossi a San Siro non ci sarà di sicuro. Da parte nostra i migliori auguri di un recupero senza problemi.