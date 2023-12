Bonucci alla Roma, anche Mourinho ha detto sì

Bonucci alla Roma, adesso il sì è doppio: se prima c’era stato quello del giocatore adesso ne arriva anche un altro che potrebbe decisamente fare la differenza

Leonardo Bonucci si avvicina alla Roma. Perché se di contatti ancora non ce ne sarebbero stati secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, la possibile operazione di mercato ha già incassato un altro sì. Quello del difensore dell’Union Berlino, che si potrebbe liberare a zero, è fuori discussione: tornerebbe in Serie A visto che in Germania da un poco di tempo non gioca e in questo modo non avrebbe nessuna possibilità di andare all’Europeo della prossima stagione.

E adesso a quanto si legge sul quotidiano sarebbe arrivato anche quello di José Mourinho: per lo Special One un approdo di Bonucci a Trigoria per la seconda parte di stagione sarebbe gradito. Mou sa quello che è un elemento esperto con l’ex Juventus potrebbe dare alla sua squadra, anche in termini di personalità. E allora ecco che l’operazione potrebbe andare realmente in porto.

Bonucci alla Roma, c’è il sì di Mourinho

Ancora i colloqui non sono iniziati, né con lui e nemmeno con l’Union Berlino che, come detto, o come almeno si vocifera in questi giorni, potrebbe lasciare partire il giocatore che ha un contratto in scadenza alla fine della stagione senza chiedere nulla.

E magari anche i più scettici tifosi della Roma, quelli che hanno risposto al nostro sondaggio hanno dato un parere negativo a questa operazione di mercato, si potrebbero convincere ad accettarlo. Magari anche se arrivasse un altro difensore sicuramente più giovane che possa aver Bonucci quasi come chioccia per un inserimento graduale dentro la Roma. Intanto anche Mou ha detto sì, e siccome l’operazione potrebbe costare 2 milioni di euro lordi, quindi fattibile sotto l’aspetto economico, allora occhio davvero a questo possibile innesto.