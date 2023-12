Addio Mourinho e Pinto, colpo di scena Friedkin: Souloukou in azione

Il futuro di José Mourinho e Tiago Pinto resta un’enigma da sciogliere in vista della prossima stagione della Roma. I Friedkin avrebbero già iniziato il casting per la doppia eredità.

Questa sera la Roma di Mourinho torna a giocare allo stadio Olimpico, di fronte il Napoli di Mazzarri. La sfida che chiuderà la diciassettesima giornata di Serie A rappresenta uno scontro diretto nella corsa al quarto posto in classifica. I partenopei sono avanti ai giallorossi di due lunghezze, con la Roma chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta di Bologna, costata la quarta piazza della Serie A. In attesa del delicato match casalingo, il futuro del tecnico e di Tiago Pinto continua a tenere banco in vista della prossima stagione.

Nel giro di poche settimane la Roma si gioca gran parte delle sue chance nella corsa agli obiettivi stagionali. Stasera la sfida tra Mourinho e Mazzarri allo stadio Olimpico, dove arriva un Napoli ferito dalla clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano del Frosinone. Anche la squadra giallorossa è reduce dalla deludente prestazione di Bologna, con la sconfitta del Dall’Ara che è costata il quarto posto alla squadra guidata da Mourinho. Il futuro del tecnico portoghese, che ieri in conferenza è uscito nuovamente allo scoperto sul tema, resta un’incognita in vista della prossima stagione. La stessa situazione coinvolge il connazionale dello Special One, Tiago Pinto.

Mourinho e Pinto in scadenza, casting Friedkin: le manovre della Souloukou

Il tandem portoghese è in scadenza di contratto e finora segnali concreti di rinnovo da parte della proprietà non sono stati resi pubblici. L’impressione è che una decisione finale, da parte dei Friedkin, verrà presa intorno a febbraio, quando la Roma terminerà un ciclo di sfide dure e decisive in vista del bilancio stagionale.

Secondo quanto evidenzia l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, la proprietà Friedkin starebbe già lavorando all’ipotesi del doppio addio per quel che riguarda la coppia portoghese. Il quotidiano sottolinea come la CEO, Lina Souloukou, sia già in azione ed avrebbe avviato casting e sondaggi per cercare un nuovo allenatore e direttore sportivo.