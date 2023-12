Bonucci alla Roma, Mourinho ha deciso: blitz anti Milan

Calciomercato Roma, resta accesa la pista che porta a Leonardo Bonucci in vista di gennaio. Mourinho ha dato il via libera in difesa, e spunta una nuova opzione in Premier League.

La Roma di Mourinho torna in campo stasera allo stadio Olimpico, per la delicata sfida al Napoli. La squadra campana, guidata da Mazzarri in panchina, precede di due punti in classifica i giallorossi. Dopo la sconfitta di Bologna alla Roma servono i tre punti per non perdere terreno nella corsa al quarto posto. Dietro l’angolo poi, c’è l’apertura della sessione invernale di calciomercato. Riflettori accesi sul pacchetto arretrato in vista delle manovre in entrata di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, c’è l’ok di Mourinho a Bonucci: nuova pista in Premier League

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, José Mourinho avrebbe dato l’ok all’operazione Leonardo Bonucci a gennaio. Il tecnico lusitano vedrebbe di buon occhio il ritorno in serie A dell’ex Juventus, ma non è finita qui.

Un altro nome per la difesa, sempre secondo il giornalista di casa Sky, spunta dalla premier League. Parliamo di Thilo Kehrer, difensore tedesco classe ’96 in forza al West Ham. Il calciatore è stato proposto al Milan ed in Italia sembra finito anche nel mirino dell’Atalanta. L’ennesima pista da seguire in vista della sessione invernale di calciomercato in casa Roma. L’arrivo di almeno un difensore è la priorità della squadra giallorossa a gennaio.