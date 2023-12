Caos bilancio e fair play finanziario, squalifica choc: fuori dalla Coppa

Bilancio nel mirino e mancato rispetto del fair play finanziario, c’è un nuovo caso che coinvolge la UEFA in vista delle prossime stagioni. Possibile la squalifica dalla Coppa.

Il calcio europeo può essere travolto da un nuovo caso che porterebbe alla squalifica dalle prossime coppe UEFA. Stangata in vista, con il bilancio nel mirino ed il mancato rispetto del fair play finanziario. La federazione calcistica europea, che due giorni fa ha subito il colpo Superlega, torna alla ribalta della cronaca in vista delle prossime stagioni. All’orizzonte, con i conti del club nel mirino, può arrivare una lunga squalifica dalle competizioni continentali.

UEFA e FIFA nei giorni scorsi hanno dovuto fare i conti con la sentenza della Corte europea, che ha dato ragione al ricorso presentato dalla Superlega. La sentenza emessa ha aperto le porte ad una rivoluzione totale in vista del futuro dello sport più amato al mondo, con le due federazioni che rischiano di perdere il monopolio organizzativo nei prossimi anni. Ora c’è un nuovo caso che coinvolge direttamente la UEFA e che può portare ad una lunga squalifica dalle prossime competizioni europee per uno dei più importanti club continentali.

Fair play finanziario e bilancio nel mirino, Barcellona a rischio squalifica UEFA: fuori dalle Coppe

Parliamo del Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League. La squadra catalana rischia di venire squalificata dalle prossime coppe europee, a causa di irregolarità nel bilancio e mancato rispetto del fair play finanziario. In questa stagione la Juventus ha perso il diritto di partecipare alla Conference League, ora la UEFA può applicare una dura squalifica agli spagnoli.

Secondo quanto rilanciato dal media tedesco, Welt am Sonntag, a causa di irregolarità nel fair play finanziario il Barcellona rischia la stangata UEFA con la squalifica dalle prossime competizioni europee. A partire dalla stagione 2024-25, i Blaugrana potrebbero finire fuori dalla Champions League e non è escluso che la squalifica si estenda anche nei prossimi anni. La UEFA la scorsa estate aveva già multato i catalani di 500 mila euro per irregolarità fiscali nei bilanci.