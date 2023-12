Calciomercato Roma, Mourinho scarta Bonucci: colpo in Ligue 1

Calciomercato Roma, José Mourinho non si è sbottonato sulla pista Bonucci in difesa, ma ha tracciato un diverso identikit in vista di gennaio. Il preferito dal tecnico è in Ligue 1.

La Roma ha superato il Napoli per 2-0 allo stadio Olimpico, scavalcando in classifica partenopei ed Atalanta. I giallorossi hanno scacciato i fantasmi di Bologna, con i rossoblù ancora protagonisti ed al quarto posto in solitaria, grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku nella ripresa. Ora la quarta piazza della classifica dista tre punti, ed in vista del calciomercato invernale si aspettano movimenti in entrata per quel che riguarda il pacchetto difensivo.

Il rientro in campo di Chris Smalling rimane un’incognita in vista delle prossime settimane, mentre sicura è la partenza di Evan Ndicka. Il difensore centrale, arrivato in estate a parametro zero, andrà a giocare la Coppa d’Africa a gennaio. La partenza dell’ivoriano, tra i migliori in campo ieri sera, riduce le scelte difensive di José Mourinho nel settore di campo. Ecco perché Tiago Pinto è a caccia di rinforzi in difesa, con la pista Leonardo Bonucci che è diventata la più calda nelle scorse ore. Ma il profilo dell’ex Juventus sembra ben distante dall’identikit descritto dallo Special One in vista della sessione di calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, Bonucci non scalda Mourinho: il preferito è Theate in Ligue 1

L’ex Juventus potrebbe rescindere con l’Union Berlino e firmare con la Roma ad inizio gennaio. Ieri José Mourinho non si è sbilanciato sulla trattativa ma è uscito allo scoperto sul tema: “Quello che volevamo fare a gennaio non è quello che possiamo fare.”

Secondo quanto scrive il sito de ‘Il Messagero’, la pista Bonucci non sembra scaldare il cuore di Mourinho in vista di gennaio. Lo Special One preferirebbe lavorare con un giovane di prospettiva e dagli ampi margini di miglioramento, un profilo opposto al classe ’87 ex Juventus. Secondo l’edizione on-line del quotidiano il preferito dal portoghese sembra essere Arthur Theate, ex Bologna oggi al Rennes. Dificile arrivare a Dragusin del Genoa, mentre rimangono dubbi sulla tenuta fisica di Solet dal Salisburgo.