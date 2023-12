Juventus-Roma, allarme Dybala: slitta il recupero

Verso Juventus-Roma, in casa giallorossa l’infermeria è alle prese con l’infortunio di Paulo Dybala. L’ex bianconero rischia di tornare in campo nel mese di gennaio.

La Roma è reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Napoli dello stadio Olimpico, e chiuderà l’anno solare in casa della Juventus. I tre punti conquistati contro la squadra partenopea hanno rilanciato le ambizioni giallorosse nella corsa al quarto posto, distante tre lunghezze in classifica. Grazie alla vittoria di ieri sera la squadra guidata da Mourinho ha scavalcato in classifica proprio i campani, oltre all’Atalanta sconfitta dalla sorpresa Bologna. Sabato ci sarà un nuovo big match ad attendere i giallorossi, attesi dalla sfida in casa della Juventus di Allegri.

La Roma di Mourinho si rilancia in classifica nella corsa al piazzamento in Champions League. La squadra giallorossa ha superato per 2-0 il Napoli, nel posticipo dello stadio Olimpico, grazie al ritorno al gol di capitan Pellegrini ed al solito Romelu Lukaku. Il centravanti belga, dopo aver saltato la trasferta di Bologna causa squalifica, ha timbrato il cartellino chiudendo i giochi ieri sera. L’anno solare della squadra guidata da Mourinho si chiuderà con la trasferta in casa della Juventus, in programma sabato prossimo a Torino. In vista della delicata sfida, rischia di non esserci il grande ex, Paulo Dybala.

Verso Juventus-Roma, fiato sospeso Dybala: il recupero può slittare a gennaio

L’attaccante argentino è fermo ai box dalla sfida tra Roma e Fiorentina. Paulo Dybala ha riportato la lesione al flessore della coscia sinistra, ed ha già saltato gli scontri diretti contro Bologna e Napoli. Le speranze nei giorni scorsi erano di averlo a disposizione proprio contro la Juventus, ma il verdetto che arriva va in senso opposto.

L’anno solare della Joya rischia di essere già finito, come scrive l’edizione odierna de ‘Il Tempo’. Il recupero di Paulo Dybala per Juventus-Roma appare un miraggio in casa giallorossa. L’argentino potrebbe dunque tornare in campo in Coppa Italia contro la Cremonese, saltando una sfida che vuol dire tanto per l’ex bianconero. Da valutare poi le condizioni fisiche di Renato Sanches, mentre potrebbe arrivare la prima convocazione stagionale per il ristabilito Kumbulla in difesa.