Addio Lukaku, non solo Arabia: ritorno di fiamma

Calciomercato Roma, il futuro di Romelu Lukaku resta un nodo da sciogliere in ottica futura. Oltre alla tentazione araba spunta un ritorno a sorpresa sul bomber belga.

La Roma questa sera tornerà in campo allo stadio Olimpico, nella delicata sfida al Napoli di Walter Mazzarri. Romelu Lukaku è pronto a tornare in campo da protagonista, dopo aver saltato la trasferta di Bologna a causa della squalifica. Il centravanti belga si caricherà sulle spalle il peso dell’attacco giallorosso, con José Mourinho chiamato a sciogliere il dubbio sul partner offensivo da affiancargli dal primo minuto.

La Roma si aggrappa a Lukaku in vista del ciclo di gare durissime che la attende nelle prossime settimane. A partire dalla sfida interna di questa sera contro il Napoli, crocevia per entrambe le squadre nella corsa al quarto posto. Dopo lo scontro diretto con i partenopei, ultima sfida dell’anno solare allo stadio Olimpico, i giallorossi faranno visita alla Juventus di Allegri. Poi il nuovo anno si aprirà con le sfide ad Atalanta e Milan, dopo il debutto stagionale in Coppa Italia. In attesa del ritorno di Paulo Dybala, la Roma di Mourinho si affida al centravanti belga in vista delle prossime sfide decisive, ma il suo futuro resta un nodo da sciogliere.

Calciomercato Roma, incognita Lukaku: Arabia e Premier League alla finestra

Il cartellino del centravanti belga è ancora di proprietà del Chelsea, che ha ceduto il bomber in prestito secco alla Roma. Il suo impatto in giallorosso è stato clamoroso e, senza la qualificazione alla prossima Champions League, la permanenza di Big Rom a Trigoria appare un miraggio in vista della prossima stagione.

Il futuro del bomber belga è ancora da scrivere e sul tema è intervenuta anche la ‘Gazzetta dello Sport’. In vista della prossima stagione, oltre ai già noti sondaggi dall’Arabia Saudita, anche la Premier League sembra pronta a fiondarsi sul centravanti di proprietà del Chelsea. Il club londinese si aspetta 43 milioni di euro per liberare l’ex Inter, che tornerebbe così a giocare nel campionato britannico dove ha militato con le maglie dei Blues, dell’Everton e del Manchester United.