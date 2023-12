Addio anticipato del grande ex, salta il ritorno da Mourinho

Calciomercato Roma, trattativa in salita e ritorno di fiamma: l’ex Real Madrid, allenato anche da Mourinho, può tornare così.

Se è vero che gli aspetti e le situazioni di campo rappresenteranno un fattore di nobile interesse nel corso delle prossime settimane, è altrettanto giusto evidenziare come l’avvicinarsi del calciomercato invernale stia rappresentando un fattore di grande attenzione per Tiago Pinto e colleghi, ben consapevoli della necessità di dover consegnare a Mourinho elementi validi e funzionali per la seconda parte di stagione.

A due giornate di conclusione del girone di andata, che si chiuderà con le sfide a Juventus e Atalanta, la Roma si trova in piena lotta per un piazzamento in Champions, inserita saldamente in quella regione di classifica satura di competitors per un approdo alla massima competizione continentale. Centrare quest’ultima sarebbe un fattore non poco coadiuvante per le casse del club e i prossimi margini di manovra capitolini, i quali potrebbero già nel mese di gennaio permettere di assistere a importanti novità.

Calciomercato Roma, pressione Varane per il gran ritorno

Come più volte sottolineato, a inizio 2024 in quel di Trigoria si proverà a consegnare allo Special One nuovi volti, partendo dall’ingaggio di un difensore che ben si inserisca nelle dinamiche di una squadra che ha fin qui accusato non poco il lungo forfait di Smalling e che andrà prossimamente incontro anche alla partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa.

La situazione contrattuale dello stesso Smalling, unitamente all’età e ad altre valutazioni da condurre sugli elementi della difesa romanista, non portano però ad escludere interventi in questo reparto anche per il futuro a più lunga gittata, soprattutto nel corso della prossima estate. Indipendentemente da quanto accadrà a gennaio, insomma, la difesa sarà passibile a cambiamenti nel prossimo futuro e ciò spiega il motivo per il quale dinamiche ed evoluzioni a livello europeo potrebbero intrecciarsi anche con il mondo Roma.

Particolare attenzione, da tale punto di vista, va rivolta agli aggiornamenti di Todofichajes.com, relativi alla vicenda Varane. Il difensore ex Real Madrid, allenato anche da Mourinho, potrebbe lasciare il Manchester United anzitempo e, come già raccontatovi, potrebbe altresì divenire una valida occasione per alcuni club di Serie A.

La fonte spagnola, però, evidenzia come le difficoltà del Real nell’arrivare al prestito di Laporte potrebbe portare i Blancos a ripuntare sul nobile difensore francese, sulle cui tracce ci sarebbe anche il Bayern Monaco. La volontà di Varane, che starebbe spingendo per il ritorno a Madrid, potrebbe alla fine rivelarsi una discriminante importante.