Addio Roma dopo sei mesi, prestito annullato: indizio clamoroso

Calciomercato Roma, dopo il prestito concordato in estate può cambiare tutto a gennaio. Concreta l’ipotesi di addio in anticipo e spunta un clamoroso indizio sui social.

Fulmine a ciel sereno e addio Roma a gennaio dopo il prestito concordato in estate. Spunta l’indizio social clamoroso, che apre a scenari d’addio in vista della finestra di calciomercato di riparazione. Rottura anticipata dopo sei mesi, ora può cambiare tutto nell’accordo che lo ha fatto arrivare a Trigoria nell’ultima sessione di mercato per Tiago Pinto. Il dirigente giallorosso può rispedire il calciatore al mittente nei prossimi giorni, annullando il prestito sottoscritto nei mesi scorsi.

La Roma ha un futuro precario in vista della prossima stagione. José Mourinho e Tiago Pinto sono in scadenza di contratto e tanti calciatori possono salutare Trigoria nel futuro prossimo, a partire dalla sessione di gennaio. I giocatori in scadenza di accordo sono due, il portiere Rui Patricio ed il terzino sinistro, Leonardo Spinazzola. Lunga la lista poi dei calciatori arrivati in prestito la scorsa estate, a partire da Lukaku e Azmoun in attacco, passando per la coppia Llorente e Kristensen arrivati dal Leeds, oltre al portoghese Renato Sanches.

Calciomercato Roma, Renato Sanches semina indizi di addio a gennaio: prestito annullato

Il centrocampista è arrivato in estate dal PSG, con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Condizioni rappresentate dal numero di gare giocate dall’ex Bayern Monaco, che è stato protagonista di un curioso cambio nella sconfitta in casa del Bologna. Mourinho lo ha prima gettato nella mischia alla ripresa, salvo poi sostituirlo dopo neanche venti minuti di gioco.

E non è escluso il ritorno alla base per il centrocampista lusitano, sul quale Tiago Pinto si è schierato pubblicamente difendendo l’operazione in entrata. Secondo quanto evidenzia il sito transalpino, Footsur7.fr, l’ex Lille potrebbe annullare il prestito e tornare al PSG di Luis Enrique nelle prossime settimane. La Roma in tal modo, con Bove fresco di rinnovo sempre più protagonista, potrebbe risparmiare sull’ingaggio di Renato Sanches nei prossimi mesi. Lo stesso calciatore in queste ore ha tolto la menzione al club giallorosso dalla sua biografia di Instagram, potrebbe essere un segnale decisivo.