Juventus-Roma, doppio recupero lampo: tornano due big

Juventus-Roma, in programma sabato sera, chiuderà l’anno solare delle due squadre a Torino. I giallorossi avranno diverse assenze, grana con cui deve fare i conti anche mister Allegri.

La sfida tra Juventus e Roma si avvicina, ultima gara per le due squadre del 2023. I giallorossi saranno ospiti nella cornice dell’Allianz Stadium sabato sera, in una sfida che si preannuncia ricca di spunti interessanti. La Roma di Mourinho vuole dare continuità alla vittoria interna contro il Napoli, decisiva nella corsa al quarto posto ancora occupato dal Bologna. Dal canto suo la Juventus è scivolata a meno quattro lunghezze dall’Inter di Inzaghi, e non vuole perdere ulteriore terreno nella caccia alla vetta della Serie A. Entrambe le squadre fanno la conta delle assenze per l’ultima partita dell’anno solare.

Juventus-Roma, doppio recupero lampo per Allegri: verdetto su Chiesa e Locatelli

In casa Roma, salvo miracoli, mancherà Paulo Dybala, grande ex della sfida. La Joya deve fare i conti con la lesione muscolare accusata contro la Fiorentina allo stadio Olimpico. Assente anche il centrocampista Aouar, anche lui alle prese con una lesione, al pari di Smalling ed Abraham. La Juve invece sta cercando di recuperare due pedine tra i titolari per la sfida di sabato.

Come evidenzia il sito Juvelive.it, il tecnico della Juventus, che non avrà Cambiaso per squalifica, oltre agli infortunati Kean, Alex Sandro e De Sciglio, conta di recuperare per sabato Chiesa e Locatelli. I due possono essere pronti dal primo minuto contro la Roma di Mourinho.