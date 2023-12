A gennaio arriva alla Roma: contratto rescisso

A gennaio arriva alla Roma: stanno valutando l’addio anticipato e Mourinho se lo potrebbe ritrovare di nuovo in rosa. Ecco la situazione

Gennaio è vicino e il calciomercato impazza. La Roma, come sappiamo, almeno un difensore lo deve prendere e forse anche due. Uno potrebbe essere Bonucci, che ormai pare davvero vicino al ritorno in Italia dopo sei mesi di esperienza non di certo da ricordare all’Union Berlino. L’altro invece potrebbe essere Chalobah, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe stato richiesto da Mou. Vedremo.

In ogni caso anche in uscita c’è qualcuno: ad esempio Spinazzola, che potrebbe accettare delle offerte che gli sarebbero arrivate dall’Arabia Saudita. Anche lui in sei mesi avrebbe cambiato idea, e non vorrebbe lasciarsi sfuggire l’occasione di prendersi un ricco contratto sicuramente diverso da quello che la Roma, semmai, o qualche altro club italiano o europeo, gli potrebbero proporre. Insomma, grandi manovre.

A gennaio arriva alla Roma, Solbakken di nuovo a Trigoria

E, dalla Grecia, arriva anche un’altra notizia. Perché secondo quanto riportato da Fosoonline.gr, il futuro di Ola Solbakken all’Olympiacos è tutt’altro che sereno e deciso. Lo scarso impiego fino al momento starebbe facendo riflettere il club greco sulla possibilità di rispedirlo al mittente nelle prossime settimane. Con il norvegese che la Roma ha preso a zero dal Bodo/Glimt che sarebbe costretto a rimanere nella Capitale almeno fino al termine della stagione, a meno che non arrivi un’offerta da un altro emisfero: avendo giocato per due squadre europee nel corso dello stesso anno non ha nessun’altra possibilità.

In questa stagione, tra Italia e Grecia, Solbakken ha giocato poco più di 300minuti. Davvero pochi per uno come lui dal quale ci si aspettava realmente un approccio diverso. Le cose non sono andate come ci aspettava e la situazione è in continua evoluzione.