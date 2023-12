Calciomercato Roma, epurazione Barcellona: semaforo verde Pinto

Calciomercato Roma, nuova svolta in arrivo dalla Spagna con l’epurazione dal Barcellona a gennaio. Semaforo verde per le manovre in entrata di Tiago Pinto.

La Roma di José Mourinho, archiviata l’importante vittoria sul Napoli, è attesa da un nuovo big match delicato. L’anno solare dei giallorossi si chiuderà in casa della Juventus, nel posticipo in programma sabato sera. Dopo la sfida ai bianconeri si aprirà la finestra di calciomercato invernale per Tiago Pinto, il portoghese è a caccia di rinforzi in difesa ma non sono esclusi nuovi innesti a sorpresa a gennaio.

Attesa dalla complicata trasferta in casa della Juventus, la Roma si prepara anche all’apertura della sessione invernale di calciomercato. Il nome più gettonato in questo giorni è quello dell’ex bianconero Leonardo Bonucci, che potrebbe svincolarsi dall’Union Berlino dopo sei mesi e firmare con i giallorossi. Il rinforzo in difesa è la priorità della squadra giallorossa, ancora orfana di Chris Smalling e che presto saluterà Evan Ndicka per la Coppa d’Africa. Ma non sono da escludere nuovi movimenti, sia in entrata che in uscita, nel mese di gennaio per Tiago Pinto. Attenzione alle manovre del Barcellona, con l’ennesima svolta in vista della finestra di calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, occasione Marcos Alonso dal Barcellona: via libera all’addio

In vista del calciomercato invernale la Roma potrebbe salutare Leonardo Spinazzola, il laterale è in scadenza di contratto e non è escluso un suo addio a gennaio per monetizzare. L’erede all’esterno ex Atalanta potrebbe arrivare dal Barcellona, con una nuova svolta in vista delle prossime settimane. Marcos Alonso, anche lui in scadenza di contratto, è stato messo alla porta dal club catalano.

Il terzino sinistro ex Chelsea è una vecchia conoscenza della Serie A, avendo militato per diverse stagioni con la maglia della Fiorentina. Il classe ’90, secondo quanto evidenzia il sito Footmercato.net, è stato messo alla porta dai Blaugrana in vista di gennaio insieme ad altri quattro calciatori. La fonte aggiunge che, al contrario di quanto emerso nelle scorse settimane, il 32enne ora avrebbe accettato l’ipotesi di lasciare i catalani a gennaio.