Dalla Roma alla Juve: salta l’erede di Lukaku

Calciomercato Roma, anche la Juventus rischia di finire al tappeto con lo scippo in attacco in Spagna. Big europee in azione per il gioiello in vetrina in questa stagione.

La Roma chiuderà l’anno solare con la delicata sfida in casa della Juventus. José Mourinho a caccia dell’impresa in casa dei bianconeri, che darebbe continuità alla pesante vittoria interna contro il Napoli. La squadra guidata da Allegri dal canto suo non vuole perdere terreno nella rincorsa all’Inter capolista. Mentre in ottica calciomercato c’è un nuovo intreccio in attacco che coinvolge i due club di Serie A.

Roma e Juventus chiuderanno il diciottesimo turno della Serie A, con il posticipo di sabato sera all’Allianz stadium. La gara rappresenta un crocevia per le speranze giallorosse di raggiungere il quarto posto, valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Reduce dalla decisiva vittoria interna sul Napoli, la squadra guidata da José Mourinho insegue la quarta piazza della classifica a tre lunghezze, mentre i bianconeri sono gli unici antagonisti dell’Inter nella lotta Scudetto. In vista della trasferta in casa della Juve, Romelu Lukaku è pronto a caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco giallorosso, col centravanti belga che sembrava ad un passo dai bianconeri in estate.

Calciomercato Roma, big di Liga e Premier all’assalto di Dovbyk: anche la Juve avvisata

A proposito di obiettivi in attacco, nei giorni scorsi si è accesa la pista Artem Dovbyk in Serie A, protagonista nella rivelazione Girona in Liga. L’attaccante ucraino ha già messo a segno 11 reti con il club che condivide la vetta del campionato spagnolo con il Real Madrid.

Anche l’Inter di Inzaghi è stata accostata all’attaccante ucraino, ex Dnipro, che però rischia di essere solo una suggestione per la Serie A. Come riferito su ‘X’ dal giornalista Ekrem Konur, c’è la fila per il talento della squadra rivelazione in Spagna. In Liga sia Atletico Madrid che Barcellona lo hanno messo nel mirino, stessa situazione per quel che riguarda la Premier League. Il profilo del 26enne ucraino potrebbe accendere le prossime sessioni di mercato in Europa.