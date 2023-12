Tiago Pinto accontenta Mourinho: non solo Bonucci a gennaio

Calciomercato Roma, Tiago Pinto continua i contatti per lo sbarco di Bonucci a gennaio. Il portoghese potrebbe piazzare anche un altro colpo in entrata, ascoltando Mou.

Reduce dalla vittoria interna sul Napoli, ed attesa dalla delicata trasferta in casa della Juventus, le attenzioni in casa Roma si concentrano anche sul calciomercato invernale. La priorità di Tiago Pinto in entrata riguarda senza dubbio il reparto difensivo, dove la coperta a disposizione di Mourinho è evidentemente troppo corta. Oltre allo stop prolungato di Smalling, ed al progressivo recupero di Kumbulla, i giallorossi perderanno a gennaio Evan Ndicka in partenza per la Coppa d’Africa. Continuano i contatti per arrivare a Leonardo Bonucci, ma non è l’unica pista da seguire.

L’ex difensore della Juventus potrebbe essere il primo rinforzo in entrata a gennaio per i giallorossi. Tiago Pinto continua a lavorare con l’agente Lucci, per far sbarcare il classe ’87 a Trigoria nei prossimi giorni. Il profilo dell’ex bianconero non sembra scaldare i cuori dei tifosi, e la sua età va in direzione opposta rispetto alle recenti dichiarazioni di José Mourinho. Il tecnico portoghese, dopo la sconfitta di Bologna, oltre ad annunciare la sua voglia di restare in giallorosso aveva tracciato una nuova via per le manovre di Pinto. Ed il connazionale dello Special One potrebbe accontentare le richieste del tecnico romanista.

Calciomercato Roma, Pinto non molla Solet: può arrivare con Bonucci

Se Bonucci può rappresentare l’usato sicuro a cui affidarsi a gennaio, con ancora incerto il rientro di Smalling, non si spegne un’altra pista che mira ad un giovane obiettivo di Tiago Pinto. Parliamo del francese, classe 2000, Oumar Solet in forza al Salisburgo.

Ha il contratto in scadenza nel 2025, ed il club austriaco potrebbe decidere di cederlo già a gennaio per evitare la svalutazione del cartellino. Il difensore 23enne però è fuori per infortunio da diverse partite, aspetto da considerare con estrema importanza per le manovre di Tiago Pinto. Secondo il sito Goal.com sarebbe proprio il difensore francese la pista più calda in entrata oltre a quella che porta a Bonucci a gennaio.