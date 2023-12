Calciomercato Roma, niente rinnovo e scippo alla Juve

A pochi giorni da Juventus-Roma, la rivalità tra i due club sembra destinata ad accendersi anche in ottica calciomercato

Dopo aver battuto il Napoli nell’antivigilia di Natale, la Roma spera di ottenere soddisfazioni anche nel giorno dell’antivigilia di Capodanno, quando allo Stadium affronterà la Juventus nella diciottesima giornata di Serie A. Una sfida importantissima nella lotta scudetto e in quella per la qualificazione alla prossima Champions League, resa ancora più delicata dalla forte rivalità tra le due tifoserie e le due squadre.

Il rettangolo verde, tuttavia, potrebbe non essere l’unico terreno di sfida tra i due club, attesi da una sessione invernale di calciomercato molto intensa. Impegnata nella trattativa per Leonardo Bonucci, la dirigenza giallorossa continua a guardarsi attorno anche su altri fronti. Nonostante gli stretti vincoli imposti dall’UEFA, Tiago Pinto spera di regalare anche un altro rinforzo a José Mourinho, magari sempre nel reparto arretrato. Tra gennaio e la prossima estate, vista l’inaffidabilità fisica di Chris Smalling e la fine del prestito di Diego Llorente, il club capitolino dovrà intervenire con forza sulla retroguardia.

Dalla Juve alla Roma, Hermoso non rinnova

Uno sguardo particolare verrà ovviamente riservato ai giocatori con il contratto in scadenza. In assenza di intese sul rinnovo, questi profili sono destinati a partire in saldo a inizio 2024 o a lasciare il club a parametro zero a fine stagione. In questa situazione si trova anche Mario Hermoso, giocatore per cui Juve e Roma potrebbero entrare in rotta di collisione. Abile a giostrare sia da difensore centrale che da esterno a sinistra, il 28enne mancini si sposerebbe a mreaviglia con lo spartito tattico di Mou e di Massimiliano Allegri.

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna rappresentano un assist importante per i due club italiani. Secondo quanto riportato da ‘Relevo’, infatti, l’ultima proposta al ribasso dell’Atletico Madrid ha seminato molto dubbi nella testa del giocatore, che non ha ancora preso una decisione definitiva. Stando alla fonte sopra citata, il calciatore si sta allontanando sempre più dai ‘colchoneros’ e l’attuale ingaggio da 3 milioni di euro non rappresenterebbe certamente un problema per le casse di bianconeri e giallorossi.