Addio a fine anno, l’ha già comunicato: coinvolto anche Mourinho e il possibile ritorno in Premier League.

Parallelamente allo svolgimento delle tante questioni di mercato che contraddistingueranno il mondo Roma nel corso delle prossime settimane, in casa giallorossa si è pronti a continuare a lottare per provare ad affrontare nel migliore dei modi il grande ciclo di impegni che attende Lukaku e compagni. Questi ultimi, dopo aver battuto il Napoli sabato scorso, sono attesi dalla sfida in trasferta contro la Juventus, prima che l’ostacolo dell’Atalanta chiosi un girone di andata fin qui ricco di emozioni e ostacoli.

Senza pensare già al Milan, con il quale si aprirà la seconda parte di stagione, è giusto evidenziare come queste settimane potrebbero essere profondamente significative per comprendere lo stato di forma e salute degli uomini di Mourinho, la cui ambizione resta quella di lottare con tutte le proprie forze per poter centrare il tanto anelato approdo in Champions League. La gran quantità di competitrici, unitamente alla brevità della classifica in regione europea, rende il traguardo tutt’altro che semplice.

Addio annunciato, ‘avvisato’ anche Mourinho: Moyes non allenerà il West Ham

Da quest’ultimo, però, potrebbero dipendere tanti altri fattori relativi al mondo Roma e alla costruzione delle stagioni a venire. Se l’obiettivo attuale, infatti, resta quello di rimanere concentrati sul presente, le numerose questioni circa scadenze contrattuali e ponderazioni circa eventuali rinnovi non possono essere in alcun modo ignorate.

Tra le varie, da tempo, figura anche l’ormai vexata quaestio relativa alla posizione di José Mourinho, l’amore per il quale nella Capitale resta indiscutibile e integro, ma la cui scadenza contrattuale nel 2024 impedisce altresì d poter dare per scontata una sua permanenza. Quest’ultima, a differenza di quanto si potesse inizialmente credere, non è da considerarsi utopistica, soprattutto dopo l’uscita allo scoperto dell’allenatore della Roma dopo la sconfitta di Bologna.

Fin quando i Friedkin non faranno il passo decisivo ed evidente, però, non possono essere in alcun modo ignorate sorprese e novità intrecciantesi anche con altre questioni europee. Tra le varie, non sfugga quanto riferito da Football Insider relativamente alla questione West Ham, il cui allenatore sarebbe ormai vicino all’addio. Stando a quanto si legge, infatti, David Moyes avrebbe comunicato a persone a lui vicine che non sarà alla guida tecnica degli Hammers anche il prossimo anno.

Il contratto è in scadenza a fine stagione e non ci sono assolutamente gli elementi per poter ipotizzare un rinnovo, come confermato dalla stessa indiscrezione anglosassone. Delle ingerenze di Mendes e di incastri con la situazione del West Ham avevamo già parlato in questi giorni e, quanto appena riferito, rappresenta una novità certamente importante, alla luce anche della presenza di Mourinho nel corpo di possibili candidati per il post Moyes.