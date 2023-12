Cinque milioni alla Roma, firma a gennaio fino al 2025

L’inizio del calciomercato di gennaio è sempre più vicino e le indiscrezioni sulla Roma, in entrata e in uscita, diventano sempre più frequenti.

Trenta dicembre e due gennaio: sono queste le date segnate col circoletto rosso nell’agenda della Roma. La sfida contro la Juventus e l’inizio ufficiale del calciomercato di gennaio rappresenteranno due spartiacque fondamentali per capire futuro e prospettive dei giallorossi. La stella polare del mercato romanista resta il reperimento di uno o due difensori centrali, ma il rafforzamento della retroguardia non è l’unico obiettivo che si rincorre nelle segrete stanze di Trigoria e viale Tolstoj.

In queste ore si sta parlando molto di un possibile annullamento del prestito di Renato Sanches, ma il centrocampista portoghese non è assolutamente l’unico in predicato di addio. Tiago Pinto e il suo staff sperano di racimolare un tesoretto dalla partenza di alcuni esuberi per poter poi operare in entrata nel pieno rispetto dei rigidi paletti fissati dal settlement agreement con la UEFA. In caso di partenza, Houssem Aouar e Andrea Belotti porterebbero in dote alle casse giallorosse una bella plusvalenza, essendo arrivati a parametro zero, ma c’è anche un’altra situazione da monitorare con grande attenzione.

Calciomercato Roma, Spinazzola come Zaniolo

In scadenza a giugno 2024, Leonardo Spinazzola non ha ancora ricevuto ufficiali per il rinnovo contrattuale. Già dalla scorsa estate, la Roma è entrata nell’ordine d’idee di lasciar partire l’esterno in presenza di un’offerta ufficiale. Per l’ex Juventus, l’opzione più concreta resta quella dell’Arabia, ma nelle ultime ore dalla Turchia si sta riparlando con forza della pista Galatasaray. Il club turco vuole liberarsi di Angelino e a gennaio potrebbe nuovamente pescare nella capitale italiana a distanza di un anno dall’operazione Zaniolo.

Secondo il giornalista Eyup Yildiz, l’obiettivo principale dei giallorossi turchi sarebbe Bradley Locko, ma il prezzo del 21enne sarebbe fuori portata. Il Brest chiede infatti 12 milioni di euro, mentre il budget del Gala per rinforzarsi a sinistra si ferma a 5 milioni di euro. “Non ci sono soldi per pagare 12 milioni – si legge su ‘habersarikirmizi.com’ – Se non si dovesse arrivare a Locko, potrebbe arrivare Spinazzola e firmare per un anno e mezzo (fino al 2025, ndr). È un giocatore esperto, che dà anche un grande contributo in fase offensiva”.