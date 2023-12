Dalla Roma alla Juventus: clamoroso scambio tra Lukaku e Vlahovic

Calciomercato Roma, il futuro di Romelu Lukaku è un’enigma da sciogliere in vista della prossima stagione. Si riaccende l’ipotesi di uno scambio con Vlahovic in casa Juve.

Dopo un’estate vissuta da protagonista assoluto in ottica calciomercato, Romelu Lukaku è stato protagonista assoluto fin qui nella Roma di José Mourinho. Il centravanti belga, accolto a fine agosto da una folla festante nella Capitale, ha già realizzato 13 reti in 20 presenze con i giallorossi. Lo scorso anno all’Inter il bottino si fermò a quota 14, prima della rottura con il club nerazzurro che ne ha compromesso l’ennesimo ritorno. In seguito il classe ’93 sembrava ad un passo dalla Juventus di Allegri, pronta a mettere sul piatto il cartellino di Dusan Vlahovic nella trattativa col Chelsea.

Dopo esser tornato alla rete allo stadio Olimpico, certificando la vittoria della Roma sul Napoli, Romelu Lukaku è pronto a vivere da protagonista la trasferta in casa della Juventus. L’anno solare della squadra guidata da José Mourinho si chiude con la proibitiva gara dell’Allianz Stadium, con la squadra di Massimiliano Allegri alla rincorsa dell’Inter capolista. Dal canto suo la Roma non può perdere ulteriore terreno nella corsa al quarto posto, occupato dalla rivelazione Bologna. Al fianco di Lukaku in attacco potrebbe esserci a sorpresa il ristabilito Paulo Dybala, grande ex della sfida.

Calciomercato Roma, ‘Tuttosport’ riaccende il tormentone Lukaku: scambio con Vlahovic

Se l’argentino è il grande ex, per quanto riguarda Lukaku si può parlare di mancato ex Juve. In estate, dopo la rottura con l’Inter, sembrava tutto pronto per l’arrivo in bianconero del bomber belga. La Juventus sembrava disposta a mettere sul piatto Vlahovic, ma è mancata l’intesa economica con il Chelsea, proprietario del cartellino di Big Rom.

I londinesi hanno poi aperto al prestito secco, consentendo alla Roma di piazzare il grande colpo in entrata, certificato dai numeri e dalle prestazioni in campo del belga. Ma in vista della prossima stagione il futuro di Lukaku è ancora da scrivere. Secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, non è da escludere un ritorno di fiamma in casa Juventus. Per il quotidiano, la prossima estate, l’ipotesi di uno scambio con il Chelsea tra il serbo ed il belga può tornare come clamorosa pista in attacco.