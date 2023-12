Incubo Roma, se ne va al Siviglia con lo sconto

Dopo la finale di Budapest, la rivalità sportiva tra Roma e Siviglia è diventata molto forte, anche il calciomercato ha la sua parte

La notte del 31 maggio 2023 sarà molto difficile da cancellare dalla memoria dei tifosi romanisti. Complice il disastroso arbitraggio di Anthony Taylor, la Roma ha perso contro il Siviglia una finale che avrebbe meritato di vincere sul campo. A Budapest, il sogno si è trasformato in incubo e da allora ogni sostenitore giallorosso detesta sportivamente il club andaluso. Non a caso, l’eliminazione dalle coppe europee delle scorse settimane è stata accolta con tweet e post di scherno nei confronti degli spagnoli.

Da quel maledetto maggio in poi, ogni notizia di calciomercato che riguarda entrambe le squadre viene vissuta con maggiore partecipazione dai tifosi, ma anche raccontata con una maggiore enfatizzazione dalla stampa. Le voci più recenti parlano, ad esempio, di una possibile entrata in rotta di collisione per Jakub Kiwior o Malang Sarr, senza dimenticare le voci, rivelatesi poi infondate, sul presunto interessamento per Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, Siviglia su Marcos Leonardo con lo sconto

Meno fantasiose sono invece le indiscrezioni delle ultime 48 ore sull’inserimento del Siviglia per Marcos Leonardo. Rafa Mir e Youssef En-Nesyri potrebbero cambiare aria a gennaio e il direttore sportivo Victor Orta avrebbe messo nei propri radar la punta brasiliana. Dopo la lunga trattativa estiva con tanto di bozza d’accordo per gennaio, la Roma non ha più affondato il colpo con il Santos.

Retrocessa per la prima volta nella sua storia in Serie B, la società paulista avrebbe deciso di abbassare le proprie pretese a 15 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra che, secondo il giornalista Fernando Serrano, non spaventerebbe il Siviglia che, facendo leva sulla volontà del calciatore di venire in Europa, proverà ad abbassare ulteriormente la quota da mettere sul piatto della bilancia.