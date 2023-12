Calciomercato Roma, fattore Lukaku: sorpasso in Premier

Calciomercato Roma, la finestra invernale è dietro l’angolo per Tiago Pinto. C’è un nuovo sorpasso in Premier League, decisivo l’affare estivo che portò Lukaku in giallorosso.

La Roma chiuderà l’anno solare con il big match di questa sera in casa della Juventus. José Mourinho è a caccia del bis dopo la convincente vittoria interna ai danni del Napoli. Nella conferenza stampa della vigilia il portoghese ha dribblato le domande in tema calciomercato, spostando le attenzioni sulla complicata gara odierna. Il conto alla rovescia per l’apertura della sessione invernale è agli sgoccioli, e la priorità in entrata in casa giallorossa resta quella che porta ad un nuovo colpo in difesa per lo Special One.

Non è un mistero che la coperta nel reparto arretrato sia troppo corta per José Mourinho in casa Roma. Le condizioni fisiche di Chris Smalling, pilastro difensivo nelle prime due stagioni del portoghese a Trigoria, continua ad essere un caso. All’assenza del centrale britannico fermo ai box da inizio settembre, va a sommarsi la prossima partenza di Evan Ndicka. L’ivoriano disputerà la Coppa d’Africa, lasciando solo Mancini e Llorente come puri interpreti del ruolo a gennaio per la difesa giallorossa. Il recupero di Kumbulla sarà graduale, per questo serve con una certa urgenza un nuovo innesto difensivo, anche per non obbligare il portoghese ad adattare diversi calciatori nel ruolo.

Calciomercato Roma, Chalobah in pole position: nuovo prestito dal Chelsea

Dopo il naufragio della pista Bonucci, altro tema toccato da Mou in conferenza stampa, gli occhi della Roma sembrano volti nuovamente in Premier League. Sul taccuino di Tiago Pinto resta caldo il nome di Trevoh Chalobah, in uscita a gennaio dal Chelsea.

Secondo la ‘Gazzetta dello Soprt’, è il difensore dei Blues la pista più calda in entrata per la difesa della Roma. Il classe ’99 sembra aver superato nella scala di gradimento il tedesco Thilo Kehrer, in forza al West Ham. Chalobah guadagna la metà dell’ex PSG ed il Chelsea, come avvenuto per l’arrivo di Lukaku in estate, sembra pronto a concedere un nuovo prestito secco alla squadra giallorossa.