Calciomercato Roma, pole position e controsorpasso: contatti in corso

Calciomercato Roma, contatti in corso e Mourinho accontentato: pole position e controsorpasso. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Se il percorso della Roma in campionato è destinato a durare ancora diversi mesi e ad affrontare tanti altri cicli di impegni di importanza tutt’altro che trascurabile, il tempo a disposizione di Tiago Pinto per provare ad accontentare il connazionale Mourinho non è più tantissimo. Alla vigilia della sfida contro la Juventus, lo Special One ha lasciato intendere come il rinforzo Bonucci sia da considerarsi ormai utopia, nel pieno rispetto di quel “cuore della società” di cui non si può non tener conto a sua detta, anche durante le ponderazioni societarie e dirigenziali.

Il mancato approdo di Bonucci, di cui si era presa consapevolezza dopo la posizione ben salda dei Friedkin rispetto ad un’operazione commentata non con grande entusiasmo dalla piazza giallorossa, non sta comunque cancellando la grande consapevolezza in quel di Trigoria di dover provare a regalare almeno un volto nuovo a José nelle retrovie difensive. Lo ha ammesso e dichiarato lo stesso allenatore, che proprio nella conferenza di ieri ha lasciato intendere come da tempo in casa Roma siano consci di dover provare a portare un volto nuovo nelle retrovie.

Calciomercato Roma, contatti in corso e pole position Kehrer

I nomi fin qui emersi hanno abbracciato una pluralità di occasioni e profili, accomunati tutti dal presentare un insieme di caratteristiche, non solo fisiche e calcistiche, pienamente coerenti con le opportunità economiche della società.

Alla consapevolezza di dover fare di tutto per provare a garantire respiro ad un reparto apparso non poche volte in affanno, si accompagna infatti la non meno forte necessità di dover operare nel pieno rispetto delle opportunità e possibilità economiche concesse ai Friedkin. Se Bonucci, da un lato, rappresentava un’operazione squisitamente coerente in termini di leadership e saggezza, tanti altri profili, dall’altro, paiono comunque poter permettere alla Roma di assecondare Mourinho nel mese di gennaio, in vista della seconda parte di stagione.

A tal proposito, non sfugga, dunque, quanto dichiarato dal giornalista Attilio Malena, a detta del quale Thilo Kehrer sarebbe attualmente in pole position. Il difensore del West Ham è il nome più caldo in questa parentesi e nelle ultime ore ci sarebbero stati altri contatti tra le parti. Una situazione che capovolge, dunque, quanto emerso in mattinata, quando il nome più rovente pareva essere quello di Chalobah, ai danni dello stesso Kehrer. Seguiranno aggiornamenti.