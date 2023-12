Ribaltone Mourinho, addio Roma dopo il rinnovo

Il futuro di José Mourinho resta un’enigma in vista della prossima stagione della Roma. La firma sul rinnovo può aprire nuovi scenari d’addio, c’è il ritorno di fiamma.

Questa sera la Roma di José Mourinho scenderà in campo in casa della Juventus, per il posticipo della diciottesima giornata di campionato. La squadra giallorossa cerca continuità dopo l’importante vittoria interna ai danni del Napoli, che ha dato nuovo slancio nella corsa al quarto posto in classifica. I bianconeri dal canto loro vogliono avvicinarsi all’Inter capolista, fermata sul pari dal Genoa nell’anticipo di ieri. Parallelamente al campo, il futuro del tecnico portoghese sulla panchina della Roma rimane un punto di domanda aperto in vista della prossima stagione.

Ieri la Roma ha raggiunto Torino e stasera, in casa della Juve di Allegri, si chiuderà l’anno solare dei giallorossi. Servirà la gara perfetta per strappare i tre punti in casa dei bianconeri, unici antagonisti dell’Inter capolista in campionato. José Mourinho ha presentato la gara alla vigilia in conferenza stampa, evitando di sbottonarsi sullo stato di forma di Paulo Dybala, tornato tra i convocati così come Renato Sanches. Mentre si avvicina la finestra di calciomercato invernale, con la priorità di trovare un rinforzo in difesa, il futuro professionale del tecnico portoghese può conoscere un nuovo punto di svolta. Decisiva la firma sul rinnovo di contratto ufficializzata nelle scorse ore.

Futuro Mourinho, il rinnovo di Ancelotti decisivo: ritorno di fiamma in Brasile

Se segnali concreti di rinnovo per Mourinho non sono arrivati, con la palla in mano alla proprietà Friedkin, il Real Madrid ieri ha comunicato ufficialmente il prolungamento di Ancelotti fino al 2026. Il tecnico italiano non sarà quindi il nuovo commissario tecnico del Brasile.

A tornare sulla vicenda è il sito spagnolo Marca.com, che analizza le ipotesi della panchina verde oro dopo il rinnovo di Ancelotti con i Blancos. Il media iberico fa una lista di cinque nomi ipotetici, tra cui spicca anche José Mourinho. Il portoghese potrebbe tornare un nome d’attualità per la panchina del Brasile, oltre al sogno impossibile Guardiola per la federazione sudamericana. In piedi rimangono le piste Abel Ferreira e Jorge Jesús, oltre all’attuale ct Diniz.