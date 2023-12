Calciomercato Roma, addio Renato Sanches: destinazione choc

Calciomercato Roma, il futuro di Renato Sanches continua ad essere un’incognita in vista di gennaio. Il portoghese potrebbe lasciare dopo pochi mesi Trigoria.

La Roma è chiamata ad archiviare in fretta la sconfitta dell’Allianz Stadium, dove la Juventus ha avuto la meglio di misura sui giallorossi. Non è bastata una prova tenace per evitare la sconfitta alla squadra guidata da José Mourinho, che ora prepara il debutto stagionale in Coppa Italia. I giallorossi torneranno a giocare allo stadio Olimpico contro la Cremonese, in palio i quarti di finale con il possibile derby alla Lazio in vista. In parallelo si accendono i riflettori sulle manovre giallorosse in vista della sessione di calciomercato invernale.

Il 2023 della Roma si chiude con la sconfitta di misura in casa della Juventus. I giallorossi non danno continuità all’importante vittoria contro il Napoli, ed ora distano cinque punti dal quarto posto occupato dalla Fiorentina. Per tentare la rimonta in classifica, con la conquista della zona Champions League come obiettivo stagionale, si attendono anche rinforzi dal calciomercato invernale. La priorità numerica è quella di trovare forze fresche in difesa, mentre sono in tanti con le valigie in mano in vista di gennaio. Il futuro di Renato Sanches, sul quale è intervenuto anche Mourinho in conferenza stampa, continua ad essere un caso da sciogliere.

Calciomercato Roma, grana Renato Sanches e addio a gennaio: c’è il Galatasaray

Il centrocampista portoghese potrebbe salutare la Roma già a gennaio, la condizione è che il PSG trovi un altro club pronto ad ingaggiarlo per i prossimi sei mesi. L’entourage del calciatore, la Gestifute di Jorge Mendes, potrebbe risolvere la situazione in favore della Roma.

Come riporta l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, è spuntata l’ipotesi Galatasaray per il futuro della stagione del centrocampista lusitano. Renato Sanches, dopo la sostituzione di Bologna che è diventata un caso, potrebbe quindi tentare l’avventura in Turchia nei prossimi sei mesi. Il possibile addio in anticipo al centrocampista del PSG aprirebbe le porte a nuovi innesti in casa Roma, alleggerendo le casse giallorosse dall’importante ingaggio ( 3.5 milioni più bonus) dell’ex Bayern Monaco.