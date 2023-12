Dal Napoli alla Roma: doppio ritorno a gennaio

Calciomercato Roma, le manovre in entrata del Napoli si intrecciano con quelle giallorosse a gennaio. La squadra campana rompe gli indugi per il doppio ritorno.

Dopo essersi affrontate allo stadio Olimpico, con la vittoria della Roma, giallorossi e Napoli chiudono l’anno solare con due risultati deludenti. La squadra guidata da José Mourinho è stata sconfitta di misura dalla Juventus in trasferta, ora il quarto posto dista 5 punti per i giallorossi. I partenopei non sono andati oltre lo 0-0 in casa contro il Monza, ed ora sono a braccetto con la Roma al settimo posto in classifica. La squadra campana cerca rinforzi di qualità a partire dalla sessione di calciomercato invernale, e c’è il doppio ritorno che si intreccia con le manovre di Tiago Pinto.

Arrivate alla diciottesima giornata di campionato, Roma e Napoli hanno 28 punti in classifica. Meno cinque lunghezze dal quarto posto occupato dalla Fiorentina di Italiano, con risultati altalenanti per entrambe le squadre in campionato, quando manca un turno al giro di boa stagionale. Dopo il pareggio a reti bianche tra Napoli e Monza, il patron partenopeo De Laurentiis, ha promesso rinforzi dal calciomercato invernale. Tema caldo anche in casa Roma, dove Mourinho si aspetta il prima possibile almeno un rinforzo in difesa a gennaio.

Calciomercato Roma, il Napoli vuole il doppio colpo dall’Arsenal: condizioni fissate

Anche il Napoli sembra a caccia di innesti per il pacchetto arretrato di Walter Mazzarri. E dall’Inghilterra si apre lo scenario che vede i partenopei a lavoro per piazzare un doppio colpo in entrata, con due vecchie conoscenze della Serie A già accostate alla Roma. Parliamo dell’ex Takehiro Tomiyasu e Jakub Kiwior.

Il centrale giapponese venne accostato in passato alla lista dei desideri di Tiago Pinto in casa Roma. Più recente l’accostamento al centrale polacco ex Spezia, che è in rotta d’uscita dall’Arsenal. Secondo quanto evidenzia Thesun.co.uk, per Tomiyasu è possibile l’arrivo in prestito al Napoli, mentre per quanto riguarda Kiwior la fumata bianca può arrivare solo in caso di cessione definitiva. Un doppio ritorno che chiuderebbe le porte a Tiago Pinto in casa londinese.