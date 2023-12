Niente rinnovo e addio Roma: doppietta Tiago Pinto

Calciomercato Roma, è partito il conto alla rovescia per l’apertura della sessione invernale. Niente rinnovo e addio già scritto a gennaio: c’è la doppietta per Tiago Pinto.

La Roma di José Mourinho ha chiuso il proprio anno solare con la sconfitta di misura in casa della Juventus. La squadra giallorossa esce a testa alta dall’Allianz stadium, ma vede aumentare la distanza dal quarto posto in classifica. La zona Champions League è ora distante cinque punti, con la quarta piazza occupata dalla Fiorentina di Italiano, ed una mano al tecnico portoghese la potrà dare il calciomercato invernale. Dopo il mancato rinnovo sembra tutto pronto per l’addio a gennaio, che può aprire le porte al doppio innesto per la squadra giallorossa in entrata.

In attesa di sviluppi concreti sul futuro di Mourinho e Pinto, entrambi in scadenza di contratto a giugno, la Roma potrebbe salutare presto un altro protagonista in scadenza. Oltre ai tanti arrivi in prestito, sono due i calciatori che tra pochi mesi termineranno il loro accordo con la società giallorossa. Il prolungamento di contratto non è arrivato ed ora sembra tutto pronto per l’addio a gennaio. Oltre al portiere Rui Patricio, continua ad essere in scadenza di contratto il numero 37 giallorosso, Leonardo Spinazzola.

Calciomercato Roma, addio Spinazzola a gennaio: doppio colpo in entrata

Il laterale umbro avrebbe richieste sia dall’Arabia Saudita, già interessata la scorsa estate, che dalla Turchia. Tiago Pinto resta in attesa di offerte ufficiali, ma non si opporrebbe alla cessione del terzino che guadagna 3 milioni di euro annui. E l’eventuale addio al laterale apre le porte al doppio colpo in entrata per il manager portoghese.

Secondo quanto evidenzia il ‘Corriere dello Sport’, per l’addio al laterale ex Atalanta e Juve sembra solo una questione di tempo. Oltre all’Arabia Saudita resiste la pista turca del Galatasaray, mentre la sua cessione aprirebbe la corsa al doppio colpo in entrata per Tiago Pinto. I nomi più caldi sono quelli di Theate dal Rennese, impiegabile sia da difensore centrale che da terzino e quello di Kiwior dall’Arsenal, profili che già conoscono la Serie A. Più difficile la pista Chalobah, per guai fisici, mentre resta da monitorare l’occasione Kehrer dal West Ham.