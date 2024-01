Anno nuovo, solito Taylor: tifosi infuriati

La Premier League in campo a capodanno e Anthony Tayolr nuovamente al centro delle critiche. L’anno nuovo non sembra aver cambiato il fischietto inglese.

Tracciano il bilancio dell’anno solare della sua Roma, José Mourinho è tornato sulla finale di Europa League, vinta dal Siviglia ai calci di rigore. Il tecnico portoghese ha lanciato una nuova frecciata alla direzione arbitrale della sfida di Budapest, affidata al fischietto inglese Anthony Taylor. Il direttore di gara britannico sta dirigendo in questi minuti la sfida del primo dell’anno in Premier League, tra Liverpool e Newcastle, ed è finito nuovamente al centro delle critiche dei tifosi.

Come di consueto la Premier League scende in campo durante le feste, ed il piatto forte del Capodanno è la sfida tra Liverpool e Newcastle. La squadra allenata da Klopp è prima in classifica e cerca di aumentare il distacco da Aston Villa e Manchester City. Il direttore della gara è Anthony Taylor, nome che evoca pessimi ricordi in casa Roma nell’anno che si è appena concluso. Il fischietto britannico è finito al centro di infuriate polemiche dopo la direzione di gara della finale di Europa League, in cui la Roma reclama per un rigore negato ed una cattiva gestione dei cartellini. Tornando ad analizzare l’anno appena passato, José Mourinho ha detto: “Paghiamo nella finale contro il Siviglia la serata infelice della squadra arbitrale. Ma ormai è andata, dobbiamo pensare al futuro.”

L’arbitro Taylor nel mirino dei tifosi: tanti errori durante Liverpool-Newcastle

Cambia l’anno ma non le polemiche intorno ad Antthony Taylor, che è finito sommerso dalle critiche dei tifosi del Liverpool dopo la prima metà di gioco dello stadio Anfield. I tifosi Reds si sono scagliati contro il direttore di gara, colpevole di non aver sanzionato con cartellini un evidente fallo tattico prima della fine del primo tempo.

Oltre che allo stadio, gli animi dei tifosi del Liverpool, si sono scaldati anche sul web. Sul social network ‘X’ in particolare si leggono tanti post contro Anthony Taylor, ancora una volta al centro della bufera arbitrale. Il nuovo anno non smebra aver spento le polemiche per il fischietto della scorsa finale di Europa League.