Calciomercato Roma, 12 milioni e scambio rossonero

Ormai ci siamo, il calciomercato di gennaio entra nel vivo per la Roma: contatti intensi in entrata e in uscita

Da un lato l’esigenza viva di rinforzare la rosa con uno o due difensori centrali, dall’altra l’obbligo di rientrare nei rigidi parametri stabiliti dal settlement agreement con l’UEFA. Il calciomercato di gennaio inizia ufficialmente il 2 gennaio, ma per Tiago Pinto il lavoro è cominciato già da mesi. Il dirigente giallorosso deve far fronte alla partenza di Evan Ndicka per la Coppa d’Africa e all’infortunio di Chris Smalling e dopo aver abbandonato la pista Leonardo Bonucci, continua a setacciare il mercato dei difensori centrali.

Se le cose dovessero rimanere così, contro la Cremonese (3 gennaio) e contro l’Atalanta (7 gennaio), José Mourinho potrà contare solo su Gianluca Mancini e Diego Llorente, con un Marash Kumbulla che potrebbe strappare la prima convocazione ufficiale. Il dirigente giallorosso deve districarsi tra numeri da far tornare e tasselli da spostare nella composizione della lista UEFA. Una missione complicata che solo un mercato in uscita redditizio può rendere più agevole.

Calciomercato Roma, scambio da 12 milioni se salta Vina

Come è noto, la Roma è pronta ad ascoltare offerte per Andrea Belotti, Leonardo Spinazzola, Houssem Aouar e Rick Karsdorp e sta anche pensando di interrompere il prestito di Renato Sanches dal PSG. Tra gli elementi attualmente non in rosa, quello con più mercato resta Matias Vina. La trattativa con il Flamengo va avanti ormai da giorni, ma sin qui il club giallorosso non si è mostrato propenso a derogare sui 10 milioni di euro richiesti. Forte di un’intesa quadriennale già raggiunta con l’uruguaiano, il club rossonero spera di riuscire a sbloccare la situazione, ma nel frattempo inizia a guardarsi attorno.

Secondo ‘Globo Esporte’, infatti, la dirigenza carioca avrebbe fatto un’offerta da 12 milioni di euro complessivi al Bragantino per il difensore centrale Leo Ortiz e per il terzino sinistro Juninho Capixaba. L’esterno 26enne è reduce da un 2023 di tutto rispetto, con 3 gol e 4 assist in 56 presenze. Per convincere il club di proprietà della Red Bull, il Flamengo sarebbe pronto ad inserire anche una contropartita tecnica, con Matheuzinho e André principali candidati ad un eventuale scambio.