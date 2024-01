Calciomercato Roma, futuro Lukaku già scritto: ritorno clamoroso

Calciomercato Roma, c’è l’appello per il ritorno clamoroso di Romelu Lukaku in futuro. Ecco l’annuncio che anticipa l’addio alla squadra giallorossa.

La prima metà di stagione di Romelu Lukaku in casa Roma è stata all’altezza delle aspettative che hanno accompagnato lo sbarco del centravanti in giallorosso. Fin qui l’attaccante belga ha messo a segno 13 reti in 20 presenze, caricandosi sulle spalle l’attacco della squadra guidata da José Mourinho. Il futuro del numero 90 giallorosso, arrivato in prestito secco dal Chelsea in estate, resta un grande punto interrogativo in vista della prossima stagione. E dal Belgio spunta un nuovo verdetto sulle prossime tappe in carriera dell’attaccante romanista.

Otto reti in campionato e cinque in Europa League, il bottino di Romelu Lukaku nei primi mesi alla Roma ha soddisfatto l’entusiasmo generato dall’ingaggio del bomber belga in estate. L’ex Inter è reduce dalla n0n brillante prestazione sfoderata in casa della Juventus, ma a parte pochi passaggi a vuoto, i suoi primi mesi nella Capitale restano da incorniciare. Arrivato nelle ultime battute della campagna di calciomercato estivo, grazie all’apertura del Chelsea alla formula del prestito secco, l’attaccante belga è stato fondamentale in diverse partite per José Mourinho. Ed il futuro di entrambi, in vista della prossima stagione, resta un doppio enigma da sciogliere in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, l’Anderlecht non dimentica Lukaku: l’appello dell’ex dirigente

I prossimi mesi saranno decisivi, in un senso o nell’altro, e c’è chi volge lo sguardo più avanti nella carriere dell’attaccante della Roma. Dal Belgio arrivano le parole di Kevin Vermeulen, per anni stretto collaboratore di Jean Kindermans nel settore giovanile dell’Anderlecht.

Nel club belga Romelu Lukaku è cresciuto, firmando il primo contratto con l’Anderlecht all’età di 16 anni, e lì gioca suo figlio. A riguardo di un futuro dirigenziale nel club, l’ex collaboratore Vermeulen è uscito allo scoperto, indicando Big Rom come nome ideale. Ecco le sue parole, nel podcast di Radio Radzinski: “Ha quasi 31 anni, gli auguro tanti altri anni al vertice come calciatore ma potrebbe essere una persona interessante per l’Academy. È uno che ha vissuto fin dall’inizio il progetto, spero che Lukaku ritorni all’Anderlecht un giorno.”