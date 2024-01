Dall’Inter alla Roma, si decide in un mese

Tra gennaio e giugno le strade di Inter e Roma potrebbero entrare in rotta di collisione sul calciomercato

Senza tregua in campionato e con l’ostacolo Cremonese in Coppa Italia, la Roma sta vivendo la prima fase decisiva della stagione. Fare più punti possibili contro Atalanta e Milan è divenuto praticamente obbligatorio dopo la sconfitta contro la Juventus. Il quarto posto dista cinque punti in classifica e, finché non si avrà la certezza di avere cinque squadre italiane nella prossima Champions League, il mirino della squadra va puntato proprio su quel piazzamento. Per non lasciare nulla d’intentato, José Mourinho ha invitato la squadra a superare i propri limiti e a restare unita. Da qui a fine gennaio, lo Special One si aspetta una mano anche dal calciomercato.

Dopo aver mollato la presa su Leonardo Bonucci, Tiago Pinto è pronto a perfezionare nei prossimi giorni l’arrivo di un nuovo difensore centrale. Se la necessità del momento impone di concentrarsi soprattutto sul pacchetto arretrato, il futuro suggerisce di scrutare un orizzonte più ampio, che sia in grado di abbracciare tutti i settori del campo. In rosa, ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto. Se per Leonardo Spinazzola il club è pronto a valutare offerte per un addio immediato, Rui Patricio è invece destinato a finire la stagione e lasciare la Capitale a parametro zero.

Calciomercato Roma, sfida all’Inter per Bento

Per la sostituzione del portoghese, gli uomini mercato giallorossi stanno guardando soprattutto alla Serie A. Michele Di Gregorio, Marco Carnesecchi e Vladimiro Falcone sono da tempo sul taccuino romanista, ma i radar di Trigoria sono puntati anche fuori dall’Italia. In Europa e in Sudamerica ci sono diversi profili monitorati dall’area scouting. Un nome che sembra mettere d’accordo un po’ tutti è quello di Bento. Il portiere dell’Athletico Paranaense è un nome caldissimo in ottica Inter.

Già dalla scorsa estate, Piero Ausilio e Dario Baccin hanno stabilito un filo diretto con l’entourage del 24enne brasiliano, che ha già detto sì all’eventuale trasferimento a Milano. Munito di passaporto italiano, il gigante di Curitiba ha una valutazione iniziale vicina ai 15 milioni di euro e questo ha comportato un rinvio dei colloqui tra nerazzurri e club brasiliano. Le parti in causa si sono date appuntamento a fine mese.

Qualora da Milano dovessero veramente decidere di puntare su uno tra Di Gregorio, Stankovic e Turati per il post Audero, la Roma sarebbe pronta ad esplorare con maggiore convinzione la pista che conduce a Bento, complici anche gli ottimi rapporti con l’entourage e gli intermediari coinvolti.