Prestito annullato e nuovo club: Pinto passa alla cassa

Calciomercato Roma, a gennaio Tiago Pinto potrebbe piazzare un colpo in uscita a sorpresa. Prestito annullato e contatti con il nuovo club: novità in uscita.

Il calciomercato invernale è pronto ad aprire ufficialmente i battenti e l’attenzione in casa Roma si sposta sulle manovre di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese può regalare nuovi innesti al connazionale José Mourinho, con un accento sul ruolo del difensore centrale. Mentre in uscita può arrivare un addio a sorpresa dopo l’annullamento del prestito a gennaio. Nuovi contatti con un altro club e possibile incasso per il dirigente romanista nei prossimi giorni.

In vista della sessione di calciomercato invernale, che si apre ufficialmente tra poche ore, Tiago Pinto può cambiare volto alla Roma di Mourinho. La priorità in entrata è ancora la caccia al nuovo difensore da consegnare allo Special One, orfano di Evan Ndicka per la Coppa d’Africa. L’assenza dell’ivoriano va a sommarsi a quella di Chris Smalling, mentre Kumbulla deve ancora tornare tra i convocati. Oltre al casting per il rinforzo difensivo, il dirigente ex Benfica deve risolvere diversi casi spinosi a gennaio.

Calciomercato Roma, novità Solbakken: contatti con il Celtic

Uno di questi tira in ballo il futuro di Ola Solbakken, ceduto in estate all’Olympiakos in prestito. Nella squadra greca l’attaccante non sta trovando spazio e non è escluso l’annullamento del prestito, con una situazione che ricorda quella di Renato Sanches, ma a parti invertite. Per il centrocampista portoghese è la Roma che sembrerebbe intenzionata ad annullare il prestito con il PSG nella sessione di calciomercato invernale.

Tornando alla situazione Solbakken, l’ex Bodo-Glimt potrebbe tornare a Trigoria a gennaio previa annullamento del prestito, e spunta una nuova pista per il suo futuro. Come sottolinea il sito Thecelticbhoys.com l’attaccante scandinavo sarebbe stato proposto dalla Roma al Celtic. La squadra scozzese, qualora decidesse di acquistare a titolo definitivo l’attaccante esterno, permetterebbe a Tiago Pinto di portare a casa una plusvalenza secca. Il calciatore classe ’98 infatti è arrivato alla Roma a parametro zero, esattamente nella finestra di calciomercato invernale del 2023.