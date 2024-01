Dalla Juventus alla Roma: colpo da 25 milioni

Calciomercato Roma, Tiago Pinto sfida la Juventus per il colpo in difesa. Servono però 25milioni di euro. Le novità.

La sfida per il difensore in questo caso è con la Juventus. Un colpo dietro anche se, oggettivamente, viste le cifre che circolano, sarà difficile per la Roma riuscire a centrarlo. Ha un solo incastro Pinto per portare un elemento dietro a Mourinho in questa sessione di mercato e metterlo a disposizione anche per la lista Uefa: quello di non sforare un budget complessivo di 1,5milioni di euro tra costo dell’operazione e ingaggio. Insomma, non una cosa semplice.

Altrimenti sì, il difensore arriverà uguale, ma potrebbe giocare solo in campionato. Un colpo a metà. Ecco perché il gm ha bisogno di un innesto “creativo” come lui stesso ha spiegato prima della sfida alla Juventus. E il nome che circola adesso, secondo le informazioni riportate da sn.at, ha poco di creativo. Visto che parliamo di un profilo che ha un valore di 25milioni di euro.

Calciomercato Roma, occhi su Pavlovic

Il nome è quello di Pavlovic del Salisburgo. Sì, proprio la società che detiene anche il cartellino di Solet che però adesso, almeno per quanto riguarda la Roma, sembra un obiettivo secondario. I giallorossi infatti avrebbero messo nel mirino il giocatore che con la Lazio un paio di anni fa non aveva superato le visite mediche andando poi al Salisburgo e dimostrando di avere delle caratteristiche importanti e giocando con continuità.

Su di lui ci sarebbe anche la Juventus, si legge. E i due club italiani a quanto pare si dovrebbero e potrebbero muovere in questa sessione invernale di mercato. Il costo? Proibitivo come detto, almeno 25milioni di euro o poco, ma poco, meno. E solo in prestito un’operazione del genere, almeno per i giallorossi, potrebbe andare a buon fine. Vedremo.