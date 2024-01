La Roma ne perde due in colpo solo: allarme difesa

Il calciomercato di gennaio è ufficialmente iniziato e la Roma conta di risolvere già nelle prossime ore il problema del difensore centrale

Archiviate le festività natalizie e di Capodanno, il calciomercato di gennaio ha ufficialmente aperto i battenti nella giornata odierna. I tifosi della Roma e José Mourinho si aspettano il prima possibile l’arrivo di un difensore e non è escluso che un annuncio possa arrivare già nelle prossime ore. Archiviato il dossier Leonardo Bonucci, la dirigenza giallorossa si è subito messa sotto per bloccare un altro centrale e tra mille peripezie e incertezze, la missione dovrebbe essere ormai vicina al successo.

Come accaduto nelle ultime due sessioni invernali, quando arrivarono nella Capitale Maitland-Niles e Diego Llorente, Tiago Pinto sta guardando soprattutto al mercato inglese. Comolici i buoni rapporti con alcuni dirigenti e l’amicizia dei Friedkin con alcune proprietà americane, la Premier League è divenuto un terreno di caccia sempre più fertile. Trevoh Chalobah, Eric Dier, Thilo Kehrer, Jakub Kiwior e Malang Sarr sono solo alcuni dei calciatori che giocano in Inghilterra monitorati dai giallorossi. Mentre in Francia piace sempre Arthur Theate e in Austria Oumar Solet.

Calciomercato Roma, effetto domino Kehrer-Dier

In scadenza a giugno 2024, Dier potrebbe addirittura essere lasciato dal Tottenham a titolo gratuito, Il 29enne ex Sporting conosce molto bene Mou, ma il tecnico portoghese non è l’unico suo ammiratore. Secondo ‘footballtransfers.com’, nelle ultime ore il West Ham avrebbe contattato direttamente gli Spurs per intavolare una trattativa. Com’è noto, David Moyes perderà Kehrer (altro obiettivo romanista), con il Monaco che sembra sempre più vicino all’accordo definitivo.

Per sostituire il tedesco 27enne, il manager scozzese starebbe pensando proprio a Dier. Nei pensieri dell’allenatore degli Hammers, l’esubero degli Spurs incarna il profilo di difensore simile a Harry Maguire, a lungo e vanamente inseguito la scorsa estate. Qualora entrambe le trattative dovessero veramente andare in porto, la Roma rischierebbe dunque una doppia beffa, perdendo due presunti obiettivi in un colpo solo. Staremo a vedere.